Piqué: “Hay gente que me tiene ganas”

El Barcelona es el equipo más frágil entre los poderosos de LaLiga, al menos si se tienen en cuenta a los ocho primeros clasificados de la tabla y los goles que han encajado. No solo eso, sino que hay 10 conjuntos que recibieron menos tantos que el conjunto de Valverde (nueve). El técnico del Barcelona insiste en que no hay que buscar culpables. “No estoy molesto por el gol, fue una jugada puntual, no una acción del juego”, opinó el Txingurri. “El gol suyo vino de una acción desgraciada con varios rebotes dentro del área”, corroboró Busquets.

Piqué, en cambio, fue más crítico. “Las cifras lo dicen. Cuando entras en esta dinámica, cada vez que te llegan te hacen un gol. El Barça es un equipo muy ofensivo, pero atrás debe ser sólido para ganar partidos y títulos. Tenemos que mejorar, en eso estamos”, aseguró el central catalán. Desafió Piqué a quienes lo señalan, sobre todo después de sus errores ante Girona y, más aún, ante el Leganés. “Me siento bien físicamente. Es cierto que el día del Leganés cometí un error muy grave. Como soy critico con los medios, hay mucha gente que me espera y me tiene ganas. Y siempre que encajamos un gol asegura que la culpa es de Piqué. Ahora que salgan de la cueva y que les toque el sol porque esto va a cambiar”, subrayó el central azulgrana.

“Como soy el más veterano de la línea defensiva y el jugador que ocupa más portadas por lo que hago y digo, entiendo que es normal que cuando las cosas no salen bien me apunten a mí. Estoy acostumbrado”, añadió Piqué, el único central diestro de la plantilla de Valverde. “Así está confeccionado el grupo y me tengo que adaptar. Hay veces que las piernas pesan, por suerte no tengo lesiones y demostré que estoy acostumbrado a jugar muchos partidos en una temporada”, concluyó.