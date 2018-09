Lopetegui: “Estamos preparados para ganar a cualquiera”

Recién sobrepasados los primeros cien días en el puesto de entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui vive a las puertas de una situación especialmente delicada. La reciente derrota en Sevilla acrecentó las dudas en torno a un Madrid solo capaz de mostrar relativa solvencia ante rivales de una categoría inferior. Su equipo no ha logrado imponerse en ninguno de los tres duelos exigentes del curso y este sábado recibe en el Bernabéu al Atlético de Madrid en un derbi que puede resultar trascendental para el futuro del vasco. Lo que suceda ante el equipo rojiblanco y frente al Barcelona dentro de un mes marcarán su prestigio y su continuidad en el club.

"¿Cree que el partido de mañana puede ser un examen especial para usted? ¿Puede marcar su trayectoria como técnico del Real Madrid?", le plantearon directamente a Lopetegui. El entrenador esquivó la cuestión apelando a los sentimientos. Se señaló el escudo del Madrid bordado en su camisa y afirmó que cada día en el club es especial. "Cuando uno lleva este escudo, cada partido es especial, tanto para el entrenador como para los jugadores. Mañana no es una excepción y así nos lo tomamos todos los profesionales del Madrid", espetó. Pero a Julen le insistieron en la relevancia del derbi para su futuro. "¿Si pierde le pondría en una situación incómoda". Tampoco respondió con total claridad. "No pensamos en lo que puede ocurrir y sí en ayudar al equipo a competir y eso es en lo que estamos centrados, sabiendo las connotaciones de un derbi”.

El duelo ante el Atlético será la cuarta prueba de altura para el Madrid de Lopetegui. En la primera, también ante los rojiblancos, cedió el primer título de la temporada; en la segunda empató ante el Athletic en San Mamés; y en la tercera recibió una goleada en Sevilla. A la reflexión de que su equipo pincha en los partidos ante rivales exigentes, Lopetegui reivindicó la victoria ante la Roma, su mayor logro hasta el momento. "Hemos ganado a la Roma un partido importante y no es un equipo menor, no es finalista por un gol en la última Champions", replicó. "El equipo está listo para ganar a cualquiera, pero cualquiera te puede ganar si no estás acertado. Pero el equipo está listo para enfrentarse a cualquier tipo de rival", amplió el vasco, que no aunque no aclaró el estado de Carvajal, parece que podrá contar con él para ocupar el lateral derecho.