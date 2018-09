Valverde: “Aquí cada derrota es como un pequeño terremoto”

Tras dos batacazos en LaLiga, con un empate ante el Girona en el Camp Nou y una derrota frente al Leganés, el Barcelona ha entrado de buenas a primeras en el terreno de la exigencia. “Necesitamos los puntos como todos, y ahora con más razón porque no ganamos el otro día”, resolvió Ernesto Valverde desde la sala de prensa de la ciudad deportiva azulgrana. Aunque no asemeja sencillo el plan de ruta del equipo, que recibe este sábado al Athletic. “Es un conjunto que presiona hombre a hombre y esa será una de las claves. Nos espera un partido intenso y muy físico, donde superar su primera presión se antoja fundamental para que podamos hacer nuestro juego”, arrancó el técnico; “pero no será sencillo porque es un rival que tiene una gran voluntad, que te aprieta alto e incomoda durante los 90 minutos. Lo hacen desde hace mucho tiempo y lo hacen muy bien”.

Las pifias recientes, en cualquier caso, han puesto en tela de juicio al Barcelona, que ha pasado del 4-4-2 del curso anterior al actual 4-3-3 al tiempo que por el camino ha perdido solidez defensiva y claridad ofensiva. “Independientemente de que en momentos podamos variar el dibujo, no creo que sea tan significativo. A la hora de organizarnos somos un equipo que juega por dentro con gente importante y lo vamos a seguir haciendo”, descifró Valverde. Pero también admitió cierta preocupación por lo plasmado en las últimas fechas sobre el terreno de juego. “Cuando no ganas siempre piensas que hay que mejorar porque ha faltado algo”, señaló el entrenador; “ante el Leganés, por ejemplo, empezamos muy bien y con un juego fluido. Pero después de los dos goles, sí que me preocupe porque no generamos tanto y no teníamos amplitud necesaria”. Y persistió en su discurso de que lo ocurrido ante el entonces colista fue un accidente: “El fútbol tiene estas cosas, que son inexplicables. Sacas de centro y te hacen el segundo”. Reproches técnicos y tácticos que no tienen que ver con la actitud de sus jugadores, que la tildó de “extraordinaria”.

Cuestionado sobre si sentía peligrar su puesto, Valverde fue rotundo: “Claro que me siento respaldado por el club”. Sabe en cualquier caso, que el Barça no permite demasiados tropiezos. “Aquí cada derrota es como un pequeño terremoto”, convino. Por eso se volvió a centrar en el Athletic. “Nuestra intención es solventar el partido ante un rival que juega, a priori, diferente del resto porque va a venir a buscarnos”, expuso. Y, en tono elogioso, agregó: “Es un equipo con la misma personalidad en casa y fuera, y conociendo a Berizzo será una línea parecida. Es un entrenador que no engaña, que va directo a lo que busca, que quiere dominar el partido y negárselo al rival”.

Para el encuentro, Valverde no podrá contar con Umtiti –tiene unas molestias en la rodilla que, presuntamente, le harán descansar dos duelos- y tampoco lo hará con Denis Suárez y Malcom, que se quedaron sin convocar.