Lorenzo marca el paso en Alcañiz

No parece haber piloto con mejor ritmo de carrera en este circuito de Alcañiz que Jorge Lorenzo, que se gustó en un último entrenamiento libre en el que se mostró regular, confiado. Y marcó el paso. Solo le faltaba coronar un magnífico sábado con la pole position. Y no sorprendió que lo hiciera con una última vuelta magnífica, en medio del tráfico, con la que desbancó de las primeras posiciones a su compañero Andrea Dovizioso y al líder del Mundial, Marc Márquez. No sorprendió porque este circuito le gusta, y porque la Ducati es probablemente la moto con mejor aceleración de la parrilla y eso en Alcañiz te da más que un empujón. No sorprendió porque ya van tres pole position seguidas, por mucho que la que lograra en Silverstone no figure en los registros después de que se cancelara el gran premio; cuatro poles en total si sumamos a estas las de Montmeló y Misano.

Lorenzo saldrá desde la primera posición de la parrilla. Y en esa primera línea le acompañarán los hombres más en forma del campeonato: Dovi, segundo, separado en la clasificación por apenas 14 milésimas de segundo, superado en los últimos instantes por su compañero; y Márquez, que después de jugar a ver quién era el más pillo de todos –por momentos, los pilotos formaron un trenecito, a la espera de una rueda que les ayudara a mejorar los tiempos, lo mismo que hacen (y que tanto se critica) los chavales de Moto3–, cometió un error en la curva 12 que le hizo abortar aquel último intento, de modo que pasó de tener la pole provisional a quedarse a 79 milésimas de Lorenzo. Salvo sorpresa, salvo escapada de Lorenzo, serán ellos tres quienes peleen por la victoria este domingo.

Especialmente, también, porque las Yamaha siguen sumidas en una crisis que pronto no tendrá precedentes. Después de 22 carreras sin ganar, Viñales trató de salvar los muebles aunque no pudo más que terminar 11º. Rossi no pudo siquiera intentarlo. Acabó 18º.

La peor clasificación de Rossi

El de este fin de semana es el peor resultado en la clasificación que obtiene Valentino Rossi, la misma posición en la que terminó el último libre, de modo que no parece tener ni ritmo para aguantar en carrera ni la capacidad para firmar una vuelta rápida. Tan desesperado se vio en plena Q1 (solo los dos mejores pasan a la Q2) que, después de un primer intento y una vuelta rápida a casi un segundo de su compañero de equipo, Maverick Viñales, se quedó esperando a la puerta del box, totalmente preparado y equipado, encima de su Yamaha, hasta que volviera el catalán a la pista. Pero Viñales, que lo controlaba desde su posición, unos metros por detrás, igualmente preparado y equipado, también montado en su M1, se percató y se armó de paciencia. No tenía ninguna intención de ofrecerle su rueda. Y así le fue al italiano, que tuvo que salir a la pista sin esa referencia y que se pasó los más de seis minutos que le quedaban de clasificación aguardando un rebufo y una guía que nunca llegó.

No mejoró sus tiempos. Y perdió posiciones porque sí lo hicieron sus rivales. Al tiempo que Viñales defendía esa primera posición que le daría paso a la Q2 para pelear por un mejor puesto en la parrilla de salida. El de Rossi, el 18, se corresponde con su peor clasificación histórica. Fue, también 18º en Assen el año 2006. Pero aquel día corría lesionado, con una mano lastimada. Su peor clasificación este curso fue en Austria. Acabó 14º. Y los problemas que tenían tanto él como Viñales para pilotar su Yamaha obligó a los directivos de la casa de Iwata a salir a la palestra a pedir perdón. “Pedimos disculpas a los pilotos por el rendimiento de la Yamaha”. La moto no estaba a la altura. Y sigue sin estarlo.