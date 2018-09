El gran salto de Setién

El Betis vuelve a Europa. El último choque continental del conjunto verdiblanco tuvo un sabor amargo. En 2014, en los octavos de la Liga Europa, el Sevilla, posterior campeón en la final de Turín ante el Benfica, eliminaba en los penaltis al Betis, que acabó descendiendo a Segunda al final de ese ejercicio. El conjunto verdiblanco ha realizado una travesía en el desierto hasta volver a jugar la Liga Europa. Lo hará hoy en Atenas, ante el Olympiacos, uno de los clásicos del fútbol europeo aunque algo venido a menos (21.00, Movistar Liga de Campeones). Al frente, Quique Setién, el entrenador de este Betis que se ganó el derecho de jugar en Europa después de lograr la sexta plaza en el pasado campeonato. Setién, a siete días de cumplir los 60 años, dará un salto en su carrera al dirigir por primera vez un partido europeo. Son 13 las temporadas como entrenador del preparador cántabro. Cuatro en Segunda División B, cinco en Segunda División y cuatro en primera División. Con equipos como el Racing de su corazón, Poli Ejido, Lugo, Las Palmas. Con el Betis solo ha necesitado un año para colarse en Europa, y con un estilo propio y reconocible.

El último entrenador que llevó al Betis a Europa fue Pepe Mel al concluir séptimo en la temporada 2012-13. “Para mí participar en Europa por primera vez en Europa y hacerlo con el Betis fue realizar un sueño. Te mides a los mejores y representas a tu país. Además, significa que en el curso anterior has hecho las cosas muy bien. Setién debe sentirse muy orgulloso”, aclara el propio Mel. El técnico madrileño pasó la fase de grupos, aunque fue destituido antes de que el Betis eliminara primero al Krasnodar y luego cayera ante el Sevilla. “Me gusta este Betis, al que Setién le ha dado una personalidad incuestionable. Todos los futbolistas acatan su idea. Creo que esa es la mejor táctica para que todo salga bien”, añade Mel sobre este Betis de Setién.

En Atenas, mientras, el propio Setién, al tiempo que lamentaba el mal estado del césped del estadio Georgios Karaiskakis, se refería a su estreno europeo. “Me ilusiona mucho estrenarme en Europa y venir a este campo con las connotaciones de un equipo histórico, muy grande en Europa. Empezar aquí mi bagaje como entrenador en una competición europea me hace mucha ilusión y me crea muchas expectativas. Quiero dar el nivel de la Liga y avanzar cuanto más podamos. No hay mejor escenario que un campo con esta tradición”, afirmaba el propio Setién, quien tuvo el detalle de acordarse de todos los jugadores que han abandonado la entidad bética y que colaboraron el pasado curso en la clasificación para Europa del Betis. “Ahora que me voy a estrenar en Europa quiero recordar a los futbolistas que ya no están con nosotros y que ayudaron para que estemos aquí”, añadió Setién, al que la clasificación europea llegó incluso a sorprenderle en su planificación en busca de un Betis reconocible por su buen juego, la gran obsesión desde que llegó a Sevilla. “Hemos avanzado demasiado rápido”, llegó a afirmar este verano.

A su lado le escoltó Joaquín Sánchez, el único futbolista de la plantilla que ya sabe lo que es jugar en Europa con el Betis. La longevidad de Joaquín provoca una catarata de datos muy significativos. Doce años después, Joaquín vuelve a jugar la Liga Europa con el Betis. La última ocasión fue ante el Steaua de Bucarest en marzo de 2006. Más llamativo todavía es que vuelva a jugar en Europa con el Betis 16 años después de su estreno. Fue, un 19 de septiembre, pero de 2002. En Moldavia y ante el Zimbru, el Betis ganó por 0-2. “Es muy especial también este partido para mí. Es el equipo de mi vida”, señaló Joaquín.