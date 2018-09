Lo Celso, otro artista para Setién

Giovani Lo Celso (Rosario, Argentina; 1996) lució la mejor de sus sonrisas en la presentación como nuevo jugador del Betis. Recién aterrizado después de su periplo con Argentina, donde participó en los duelos amistosos ante Guatemala y Colombia, el centrocampista procedente del PSG amplía la nómina de medios que tendrá Quique Setién bajo su mando en este Betis europeo con William Carvalho, Javi García, Canales, Inui, Boudebouz y Guardado.

“Me llamó la atención cómo juega este equipo, que tiene una identidad que me motiva. Ni lo pensé cuando me llamó el Betis”, afirmó Lo Celso en su presentación. “El último año jugué de pivote, pero también lo puedo hacer más adelantado”, añadió Lo Celso. “Creo que con la llegada de Lo Celso el Betis tiene uno de los mejores centros del campo de su historia. Probablemente, el mejor”. El que habla es Julio Cardeñosa, uno de los mitos de la historia de la entidad verdiblanca. El trío López-Alabanda-Cardeñosa está grabado en la mente del bético como un centro del campo legendario, base del equipo que conquistó la Copa del Rey de 1977 y alcanzó los cuartos de final de la Recopa de 1978. “Nosotros formamos un gran centro del campo, claro, pero Lo Celso viene a completar un elenco de jugadores muy bueno. Por lo que le he visto a Lo Celso es un futbolista con mucha técnica y buena visión de juego. Ha sido titular en el PSG y creo que le viene muy bien al sistema de Setién”, profundiza Cardeñosa, jugador del Betis desde 1974 a 1985, mundialista en 1978 y participante de la Eurocopa 80 con España. El futbolista con más partidos en Primera de la historia del Betis (307).

El fichaje de Lo Celso fue una oportunidad de mercado en la que trabajaron desde el principio del verano el director deportivo Lorenzo Serra Ferrer y el entrenador, Quique Setién. Después de jugar 54 partidos oficiales en el PSG de Unai Emery, la salida del entrenador español al Arsenal provocó las dudas en el joven internacional argentino, de 22 años, que se vio privado de protagonismo. El nuevo técnico del conjunto galo, Thomas Tuchel, no contó con Lo Celso. El Betis le tendió la mano, pero el PSG no quería una simple cesión. Al final, una opción de compra obligatoria de 25 millones si el Betis se mete de nuevo en Europa el próximo curso acabó por cerrar la operación.

“¿Qué jugó mal en la eliminatoria ante el Madrid de la Liga de Campeones? Jugó mal todo el equipo. ¿No vieron a los jugadores consagrados del PSG en esa eliminatoria?”. Así se expresa Gabriel Humberto Calderón, subcampeón del mundo con Argentina en 1990 y exjugador del Betis y del propio PSG. “Es un fichaje extraordinario para el Betis. Solo espero que ahora la mente le acompañe a sus indudables condiciones para triunfar en el Betis. Es un chico que con 22 años ha sido titular en un conjunto top como es el PSG”, añade Calderón. “No sé qué ha podido ocurrir con Tuchel, lo desconozco, pero sí creo que Lo Celso demuestra mucha personalidad buscando un nuevo reto en un equipo en crecimiento como es este Betis”, añade Calderón.

“En Argentina lo vi jugar de segundo punta porque tiene calidad, aceleración, pase y gol. Pero Emery lo retrasó para facilitar la salida de balón del PSG. Yo creo que debería haber jugado de titular con Argentina en el pasado Mundial. Él junto a un pivote defensivo, pero Sampaoli prefirió a Biglia con Mascherano”, indica Calderón, que dejó el Betis en 1987 para firmar, precisamente, por el PSG. “Es algo llamativo y curioso. Creo que Lo Celso puede triunfar en el Betis”, finalizó el exfutbolista bético.