El Valencia choca contra un Betis atrevido

Mejorado respecto a la temporada pasada, al Valencia se le atraganta la victoria. Tres puntos sobre doce posibles -tres empates y una derrota- suma el equipo de Marcelino en un desconcertante inicio de temporada y a un paso de encarar a la Juventus en la Liga de Campeones. Quique Setién y su Betis, atrevido y arriesgado a partes iguales, le discutieron el dominio y la victoria en el partido. Dos propuestas diferentes en el juego pero parejas en la puntería chocaron en Mestalla y acabaron en tablas, marcando un empate a cero que deja un sabor ácido en los locales.

El Betis salió contestón y el Valencia no encontró soluciones para superarlo. Todo en una tarde de paraguas, sol y plásticos en Mestalla en la que, pese a la lluvia que cayó durante toda la mañana en Valencia, Marcelino puso en marcha los 23 aspersores para regar el campo antes del partido.

Marcelino quería correr. Como siempre, pero este curso en el garaje tiene bólidos. Por los carriles y en la punta de ataque. Y a la espera de la puesta a punto definitiva del potente Guedes, que jugó 20 minutos en el tramo final del partido, juntó a Rodrigo y Gameiro en punta y en los carriles partió con Cheryshev y Ferrán Torres, la penúltima joyita de la fábrica de Paterna.

Con ese perfil de equipo veloz y con órdenes evidentes de robar y salir rápido, el Valencia, en cambio, no pudo correr excepto en dos ocasiones en la primera parte. Gameiro remató un balón que paró Pau tras un centro de Cheryshev en el minuto 10 y Ferrán cabeceó a las manos del meta bético en el descuento otro centro del ruso. Marcelino y Parejo, al que el árbitro le perdonó la expulsión por doble amarilla, estaban más nerviosos que de costumbre. El plan inicial no funcionó. El Betis, con Boudebouz, Canales y Guardado en la medular, y el auxilio de los laterales en banda, se comieron a Parejo. Para colmo, Kondogbia, que no llegaba a barrerlo todo, se echó al suelo en el minuto 10. En puertas de recibir a la Juve en Liga de Campeones, el pilar maestro del centro del campo se desplomó lesionado. Geoffrey Kondogbia, que volvía al once después de superar un esguince de tobillo, se dejó caer al suelo después de chutar a puerta en el minuto 10. Su tobillo derecho se resintió tras un mal giro. Malas noticias para el primer baile del Valencia en el regreso a Europa.

De salida, nada que no estuviera previsto, la posesión fue del Betis que amenazó a Jaume hasta en tres ocasiones en los primeros 22 minutos. La última fue la más clara. Boudebouz filtró un pase rompe líneas sobre la carrera de Sanabria e Inui. El japonés, más rápido, se metió por el agujero entre los centrales que acompaña al Valencia desde la lesión de Garay en la primera jornada de Liga, burló a Jaume con un quiebro y lanzó a puerta. Piccini, providencial, sacó la pelota en línea de gol. Es la mejor acción del cuestionado lateral derecho desde que ha empezado el campeonato. Setién cargó su ofensiva por esa banda. Como el año pasado y pese a la llegada de Piccini la grieta en ese costado es parecida. Junior e Inui creaban superioridad. Uno por dentro y otro por fuera o los dos por dentro y el italiano estaba desbordado. En la izquierda, donde el Betis intentaba hacer lo mismo, Gayà y Cheryshev cerraban mejor.

En la segunda parte, con un Betis que seguía valiente e impecable en la salida de balón, el Valencia ejecutó mejor la presión aunque la amenaza verde seguía latente en cada una de sus salidas al contragolpe. En el arranque de este período Parejo estrelló el balón contra el travesaño. Rodrigo picó la pelota sobre la línea de tres centrales y el capitán, sin dejar que la pelota botara, la reventó contra la portería. Marcelino corrigió a su equipo en el vestuario, que acabó el partido jugando mucho tiempo en campo contrario aunque Junior en una arrancada en el minuto 79 volvió a agujerear el costado derecho del Valencia. Su pase sobre Sergio León, que mejoró bastante al Betis con su salida, acabó en una buena parada de Jaume, que suplió bien a Neto.

En ese momento ya estaba sobre el campo Guedes, que apenas pudo desequilibrar, pero Setién mejoró a su equipo con los tres cambios. Joaquín, Sergio León y Lo Celso, que debutó, equilibraron el dominio inicial del Valencia en la segunda mitad e hicieron mucho daño tirando peligrosas contras a la espalda de los centrales locales.