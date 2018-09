Sergio García rejuvenece con Rubi y el Espanyol tumba al Levante

El discurso optimista del Espanyol comienza en la sala de prensa con Rubi, concluye en el campo con un equipo liderado por el inoxidable Sergio García, bien arropado por Granero y Darder, reforzados a partir de jugar con el balón. A juzgar por la idea de sus entrenadores, el Espanyol-Levante prometía un duelo tan divertido como intenso. Y no defraudó. No se escondió el cuadro granota en Cornellà, pegadizo sin la pelota, valiente para soltar a sus delanteros. Pero el Espanyol de Rubi no se mueve de su guion, no titubeó cuando lo visitó el poderoso Valencia, mucho menos ante el atrevido Levante de Paco López.

Despertó remolón el Espanyol en Cornellà. De entrada, el Levante le robó la iniciativa a los muchachos de Rubi. Y no le molestó. Es peligroso con espacios, también con el balón. El Espanyol tardó en aparecer en el duelo en lo que tardó en comparecer Sergio García, siempre asociado a Granero. Anda rejuvenecido el delantero de Buen Pastor y motivado el volante madrileño, obra del nuevo técnico blanquiazul que supo enganchar a dos jugadores técnicos, olvidados la temporada pasada en el pragmatismo defensivo de Quique Sánchez Flores.

4-3-3 Joan Francesc Ferrer 13 Diego López 12 Tarjeta amarilla 93' Tarjeta amarilla Dídac 16 Javi López 15 David López 22 Mario Hermoso 23 Granero 21 Marc Roca 10 Cambio 76' Sale Víctor Sánchez Darder 11 Leo Baptistao 9 1 goles 51' Gol Cambio 71' Sale Piatti Sergio García 7 Cambio 83' Sale Hernán Pérez Borja Iglesias 13 Oier 22 Tarjeta amarilla 93' Tarjeta amarilla Luna 4 Róber 6 Cambio 62' Sale Postigo Tarjeta amarilla 60' Tarjeta amarilla Chema 19 Pedro López 11 Morales 23 Cambio 82' Sale Rochina Jason 24 Campaña 10 Enis Bardhi 9 Roger 21 Cambio 64' Sale Mayoral Boateng 4-4-2 (D.P.) Paco López

No era el Levante, en cualquier caso, un rival dócil para el Espanyol. Tan ordenado como atrevido en la zaga, hábil para lanzar sin pestañar al ataque a Boateng y Morales, comandados por Bardhi desde el carril del 10. Lo sabía Rubi, pero no cambió el plan. Apostó por el uno contra uno para defender, sin problemas para Diego López cuando los volantes estaban atentos en las coberturas y los extremos sin pereza para recular. Sorprendió la gasolina de Sergio García a sus 35 años y la disciplina táctica de Baptistao. Le costaba al Espanyol, sin embargo, encontrar la portería de Oier. Lo intentaron Hermoso, Sergio y Baptistao, todos con disparos desde fuera del área, todos resueltos por Oier. Igual de seguro el exportero del Barcelona para negarle el grito de gol a Borja Iglesias.

Inquieto y peleón, todavía está impreciso el exgoleador del Zaragoza con la camiseta blanquiazul. Le falló la puntería después de que Baptistao le filtrara un gran pase vertical, mismo resultado cuando fue Piatti el que se vistió de asistente. Lo que no pudo resolver el llamado a ser el nuevo héroe blanquiazul, lo resolvió el viejo ídolo de la hinchada. Intenso Granero para robar el balón, inmenso Sergio García para batir a Oier. El 9 recibió el cuero en la medialuna, dejó en el camino a Rober Pier y apuntó a la escuadra. Ajeno al paso del tiempo, Sergio García no pierde su magnetismo con el gol ni su ‘feeling’ con los seguidores del Espanyol.

Entonces apareció Darder. Ausente en el primer acto, omnipresente para dormir el balón después del paso por los vestuarios. Lo necesitaba el equipo de Rubi. Cuanto más apretaba el Levante, más encontraban los blanquiazules a Darder. No pudo el Espanyol, sin embargo, liquidar el duelo. Y eso que no le faltaron oportunidades. Tan acertado Oier, como Diego López para matar el arrebato final del Levante. El Espanyol se enciende en LaLiga antes de visitar al Real Madrid.