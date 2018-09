El Betis propone pero no dispone

Paseó su buen pie por Grecia el Betis pero se quedó sin morder a Olympiacos porque mastica el fútbol con criterio, pero no le encuentra la manera de asomar el colmillo. Se marchó vivo el equipo griego, que no por dominado se mostró manso, pues bien pudo llevarse la victoria si no fuera por Joel, decisivo para el equipo de Setién. Tuvieron más el balón los andaluces pero sacaron mayor provecho de él los griegos, que tras la expulsión de Tsimikas bloquearon cualquier reacción de un que con el paso del tiempo también perdió el tacto de la pelota. La conversación acabó en tablas, a pesar de las últimas intentonas de un Betis que para cuando aprendió a sacar provecho de su superioridad numérica el reloj le marcó la hora.

4-4-2 (D.P.) Pedro Martins 22 Gianniotis 20 Yassine Meriah 26 Vukovic 21 Tarjeta roja 72' Tarjeta roja Konstantinos Tsimikas 14 Omar Elabdellaoui 10 Cambio 70' Sale Hristodoulopoulos Fetfatzidis 56 Cambio 79' Sale Torosidis Daniel Podence 5 Cambio 34' Sale Natcho Tarjeta amarilla 20' Tarjeta amarilla Bouchalakis 4 Mohamed Camara 18 Ahmed Hassan 7 Fortounis 1 Joel 23 Mandi 12 Sidnei 3 Javi García 18 Guardado 21 Cambio 82' Sale Inui Giovani Lo Celso 19 Barragán 11 Tello 7 Cambio 71' Sale Canales Sergio León 16 Loren Morón 17 Cambio 79' Sale Sanabria Joaquín 3-4-1-2 Quique Setién

Proponía el equipo verdiblanco y observaba Olympiacos. No pareció importarle al equipo griego que los andaluces tocasen la pelota con frecuencia, con buen gusto en la mayoría de las ocasiones. Falló eso sí en muchas de sus arrancadas el equipo de Setién y se metió en algún problema que otro por esa voluntad de trasladar su discurso a todas las áreas del campo. Tuvo trabajo Joel, que se vio obligado a intervenir en ocasiones más peligrosas que Giannotis. Como cuando en una jugada iniciada por Fortounis por el costado izquierdo tuvo que estirarse para desviar un disparo posterior de Podence. O cuando Mandy Camara le probó desde media distancia.

Las advertencias no menguaron el ánimo del equipo de Setién por mantener el dominio del partido aunque sí le demostraron que con eso no basta. Disponía del balón, lograba encontrar pasillos por los que trasladarlos hasta sus delanteros, pero ni Sergio León ni Loren conseguían dirigirse hacia la portería griega sin oposición. No al menos con la claridad con la que sucedían las cosas unos metros más atrás. Guardado y Lo Celso se buscaban el uno al otro y Joaquín intervenía para convertir la horizontalidad reinante en una pica en ataque. Pero participó con cuentagotas el capitán del Betis, asediado por la pegajosa media del rival.

El partido entró en bucle cuando Olimpiacos consiguió aislar la parcela central de lo que sucedía cerca de su área. Un posicionamiento más solidario neutralizó la superioridad y rebajó la velocidad de transición de un Betis inconexo. Sin embargo, un error de la zaga griega permitió a Sergio León fabricarse un mano a mano que no acertó a resolver. Se diluyó poco a poco el Betis y la expulsión de Tsimikas le dio a Olympiacos la mejor de las excusas para dedicarse únicamente a marchitar el partido. En ese embrujo cayó el Betis que en Grecia desperdició una buena oportunidad para inaugurar con una victoria su regreso a Europa.