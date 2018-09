El supuesto asesino de Celia Barquín dijo que quería violar y matar a una mujer

Collin Daniel Richards, el supuesto asesino de la golfista española Celia Barquín, había dicho a un vecino suyo que quería violar y matar a una mujer, según ha revelado la Policía local de Ames, la pequeña localidad del Medio Oeste de Estados Unidos donde la joven residía y en cuya universidad terminaba la carrera de Ingeniería. El comandante de la policía local, Geoff Huff, ha dado una rueda de prensa en la que ha ofrecido detalles sobre el asesinato de Barquín, apuñalada este martes en el campo de golf de Ames, sin precisar si sufrió algún tipo de agresión sexual.

"La Policía encontró a otro individuo que habló de otro sujeto [en referencia a Richards] que vivía en el bosque y que había comunicado que tenía necesidad de violar y matar a una mujer", ha detallado Huff. Según la policía, el sospechoso, de 22 años y con varios antecedentes penales, comunicó esas intenciones a una persona con la que compartía "residencia temporal", dos tiendas de campaña cercanas al campo de golf, durante un paseo por esa zona donde después fue asesinada Barquín.

Durante la búsqueda de indicios, los agentes encontraron a ese individuo, identificado D.B.. Cuando se le acercaron, preguntó de inmediato: "¿Qué le ha hecho a ella?". Acto seguido, esta persona guió a los policías al lugar donde estaban las tiendas de campaña. Richards fue detenido por la policía poco después del crimen mientras merodeaba por el área y se le imputa un delito de homicidio en primer grado. Huff no se pronunció sobre la posibilidad de que se le imputen nuevos cargos.

Richards ha comparecido ante un juez de una corte del Estado de Iowa, que le impuso una fianza de cinco millones de dólares en efectivo y fijó una audiencia preliminar para el 28 de septiembre. En el momento del arresto, el sospechoso tenía arañazos en la cara, lo que apunta a que pudo haber un forcejeo, según Huff.

Durante el interrogatorio, Richards detalló que antes de ser detenido estuvo ayer por la mañana con una persona, que responde a las iniciales de J.C., en una vivienda cercana. Esa persona fue interrogada por los agentes y les precisó que el sospechosos había acudido a su casa cubierto de sangre, agua y arena, y que al verlo así le ofreció que se lavara allí. El amigo le ofreció lavarle también la ropa, pero Richards abandonó la casa después de darse una ducha.

Los restos de Barquín fueron hallados en un estanque del campo de golf de Coldwater, en la localidad de Ames, con varias puñaladas en la cabeza, el cuello y el torso. Se encontraba a "distancia" de su bolsa de golf, pero no concretó cuánta por motivos relacionados con la investigación. La policía encontró en el lugar un cuchillo con restos de sangre y una mochila que llevaba el presunto asesino en el momento del crimen y de la que se había desecho antes de ser detenido.

Por el momento, se desconoce si el supuesto asesino conocía a la joven española, que se encontraba entrenando sola en el momento del ataque. "Habíamos tenido encontronazos con él en el pasado, pero no tengo detalles sobre antecedentes criminales o cuántas veces tuvimos esas altercados con él", ha señalado Huff sobre el historial del acusado. Según la prensa local, Richards tiene antecedentes por intimidación con arma tras robar en una estación de servicio (2015) y por asalto a una vivienda (2017). El comandante ha indicado que, por ahora, no pueden informar del móvil del asesinato y que están analizando vdeos grabados por testigos en el lugar de los hechos.

Nacida en Puente San Miguel (Cantabria), una localidad conmocionada por el crimen, con su muerte se ha truncado una más que prometedora carrera en el golf de competición, que alcanzó su cénit al proclamarse campeona de Europa amateur apenas dos meses antes de su muerte. Durante su estancia en Estados Unidos, adonde marchó becada a estudiar Ingeniería civil, fue elegida atleta femenina del año de su universidad. Participó en los Juegos Olímpicos juveniles de China y ganó el Big 12, campeonato de primer orden del golf universitario de Estados Unidos. Descrita por la federación española como una “sobresaliente jugadora de equipo”, formó parte del combinado español que quedó tercero y segundo en los campeonatos aficionados europeos de 2015 y 2016.

La trágica muerte de la campeona ha conmocionado al deporte español, al mundo del golf y a la comunidad universitaria de Iowa, donde la golfista dejó una gran huella. "Se le veía en la mirada que iba a llegar alto”, aseguró Nacho Gervás, director técnico de la federación española de golf, informa Juan Morenilla.

Con Barquín se va una amiga muy querida para muchas jóvenes deportistas que, como ella, han hecho las maletas y dejado atrás a sus familias para poder dedicarse a fondo a su deporte y continuar estudiando en Estados Unidos. “Cuando pienso en Celia pienso en alguien que siempre me ha animado a seguir adelante y me ha quitado cualquier miedo que pudiera tener”, asegura Petra Durán, de 19 años, recientemente llegada a Estados Unidos con una beca para estudiar medicina y competir en golf.

“Celia siempre tiraba para adelante. Me decía que fuera fuerte, que la experiencia iba a ser dura pero debía sentirme orgullosa de mí misma. Me ayudó mucho también con los estudios, las dos escogimos carreras universitarias muy exigentes. Me dijo que sería difícil, pero que no escuchara a nadie que me dijera que no podría hacerlo. Que tirara hacia adelante, como siempre hacía ella. Me siento muy afortunada de haberla conocido. Fue y será siempre un modelo a seguir. No me lo creo todavía. Todos los del golf sabemos que ahora tenemos un ángel ahí arriba”.

La ausencia de Barquín también se hacía notar en Ames, localidad de apenas 60.000 habitantes, la mitad de ellos estudiantes de la universidad pública donde Barquín estaba terminando su carrera de ingeniería. “Estamos todos devastados”, dijo la jefa de entrenadores de golf femenino de la universidad, Christie Martens. “Celia era una persona bella amada por todas sus compañeras de equipo y amigos. Le encantaba la universidad y era una representante sobresaliente. Nunca olvidaremos su impulso competitivo y su pasión por la vida”. Celia Barquín recibirá un homenaje el sábado durante el partido de fútbol del equipo de la universidad de Iowa.

En Puente San Miguel, de 3.000 habitantes, colindante con Torrelavega, las banderas están a media asta. Ayer, 200 personas asistieron a una concentración silenciosa en su memoria, informa Jon Rivas. “Yo presumía de Celia”, afirmó el alcalde, Pablo Diestro, desbordado por los acontecimientos. “Soy ingeniero de caminos y estaba orgulloso de ella, que decía que cuando acabara la carrera volvería aquí para ejercerla. Le di clases de refuerzo de matemáticas, porque ella quería ser la número uno en todo, una chica diez. Ha sido un mazazo impresionante. Era una chica muy querida, muy trabajadora. Hace muy poco le hicimos un homenaje, cuando ganó el campeonato de Europa”.