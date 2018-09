Asesinato en un campo de golf

Celia Barquín Arozamena, de 22 años, campeona europea amateur de golf, fue hallada muerta el lunes en un campo de golf de Ames, Iowa, pequeña localidad del Medio Oeste de Estados Unidos donde residía y en cuya universidad terminaba la carrera de Ingeniería, a miles de kilómetros de su hogar de Puente San Miguel, un pueblo de Cantabria. Horas después de encontrarse su cadáver, la policía arrestó a Collin Daniel Richards, acusado de asesinato en primer grado. Richards, sin domicilio conocido, tiene 22 años y diversos antecedentes penales. La policía no aclaró si el sospechoso conocía a la víctima. Sí detalló que la golfista española falleció después de recibir diversas puñaladas en el cuello, el torso y la cabeza. El detenido tenía marcas de forcejeo en el rostro. La trágica muerte de la campeona ha conmocionado al deporte español, al mundo del golf y a la comunidad universitaria de Iowa, donde la golfista, nombrada la mejor deportista del centro académico, dejó una gran huella.

La alarma saltó poco después de las 10 de la mañana del lunes, cuando unos jugadores encontraron una bolsa de palos tirada en el campo Coldwater Golf Links y alertaron a la policía. Los agentes encontraron el cuerpo sin vida de Celia Barquín en el agua, a “cierta distancia” de la bolsa. El comandante de la policía de Ames, Geoff Huff, ofreció una conferencia de prensa poco después, en la que no reveló la identidad de la víctima, pero dijo que no llevaba mucho tiempo tendida. Barquín estaba jugando sola esa misma mañana en el campo, cuando fue atacada. “La gente debe extremar la cautela”, advirtió Huff en esa primera comparecencia. Horas después, Richards era arrestado e ingresaba en prisión con una fianza de cinco millones de dólares.

De esta manera trágica, imposible de digerir para quienes la rodeaban y hoy añoran su vitalidad contagiosa, se truncaba una más que prometedora carrera en el golf de competición, que alcanzó su cénit al proclamarse campeona de Europa amateur apenas dos meses antes de su muerte. Durante su estancia en Estados Unidos, adonde marchó becada a estudiar Ingeniería civil, fue elegida atleta femenina del año de la universidad de Iowa. Participó en los Juegos Olímpicos juveniles de China y ganó el Big 12, campeonato de primer orden del golf universitario de Estados Unidos. Descrita por la federación española como una “sobresaliente jugadora de equipo”, formó parte del combinado español que quedó tercero y segundo en los campeonatos aficionados europeos de 2015 y 2016.

Con Barquín se va una amiga muy querida para muchas jóvenes deportistas que, como ella, han hecho las maletas y dejado atrás a sus familias para poder dedicarse a fondo a su deporte y continuar estudiando en Estados Unidos. “Cuando pienso en Celia pienso en alguien que siempre me ha animado a seguir adelante y me ha quitado cualquier miedo que pudiera tener”, asegura Petra Durán, de 19 años, recientemente llegada a Estados Unidos con una beca para estudiar medicina y competir en golf. “Celia siempre tiraba para adelante. Me decía que fuera fuerte, que la experiencia iba a ser dura pero debía sentirme orgullosa de mí misma. Me ayudó mucho también con los estudios, las dos escogimos carreras universitarias muy exigentes. Me dijo que sería difícil, pero que no escuchara a nadie que me dijera que no podría hacerlo. Que tirara hacia adelante, como siempre hacía ella. Me siento muy afortunada de haberla conocido. Fue y será siempre un modelo a seguir. No me lo creo todavía. Todos los del golf sabemos que ahora tenemos un ángel ahí arriba”.

La ausencia de Barquín también se hacía notar en Ames, localidad de apenas 60.000 habitantes, la mitad de ellos estudiantes de la universidad pública donde Barquín estaba terminando su carrera de ingeniería. “Estamos todos devastados”, dijo la jefa de entrenadores de golf femenino de la universidad, Christie Martens. “Celia era una persona bella amada por todas sus compañeras de equipo y amigos. Le encantaba la universidad y era una representante sobresaliente. Nunca olvidaremos su impulso competitivo y su pasión por la vida”.

Manchas de sangre

Poco después del ataque, según el parte policial hecho publicó este martes por la tarde, el detenido, Collin Daniel Richards, acudió a casa de un amigo y le pidió lavarse las manchas de sangre. El amigo, que responde a las iniciales de J.C., le ofreció lavarle también la ropa, pero Richards abandonó la casa después de darse una ducha.

Otros dos hombres estaban llevando en coche a Richards a la localidad de Jefferson, pero este les pidió que se dirigieran a la escena del crimen, para recuperar una mochila que se había dejado allí. Al llegar al lugar, vio a la policía y comprendió que no podía quedarse. Los agentes lo encontraron en una zona cercana al campo de golf.

Richards fue trasladado a dependencias policiales, donde se le sometió a un interrogatorio, en el que aseguró que había pasado el día con un amigo. La policía encontró y arrestó también a J.C. en su domicilio. Entre las pertenencias de Richards, algunas recuperadas del campo de golf y otras en poder de sus amigos, la policía encontró ropa con manchas de sangre y un cuchillo también ensangrentado. Richards tiene antecedentes por intimidación con arma tras robar en una estación de servicio (2015) y por asalto a una vivienda (2017). Celia Barquín recibirá un homenaje el sábado durante el partido de fútbol del equipo de la universidad de Iowa.