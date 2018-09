Cristiano Ronaldo, una vieja pesadilla para el reestreno del Valencia en la Champions

La Juventus en Mestalla. El Valencia vuelve a bailar en lo más alto (21.00, Movistar Liga de Campeones). Después de penar dos temporadas alejado de la élite europea, el club blanquinegro, camino de limpiar su reputación, disputa este curso la Copa de Europa. Visibilidad, posicionamiento de marca y, en definitiva, prestigio. Todo eso trae la Champions.

El camino que le espera está plagado de rocas. Metido en un grupo complicado, se dará de codazos con el multicampeón italiano y con el Manchester United, y estará obligado a ganar a los suizos del Young Boys si quiere tener opciones de pasar a octavos. “Estamos convencidos de que nos va a salir un muy buen partido. Después de estar un tiempo sin jugar la Champions, esto es lo que deseamos”, dijo Marcelino en la previa del que será su debut en la máxima competición europea, ya que fue despedido del Villarreal en el verano de 2016, justo antes de jugar la previa. “Es un orgullo y un privilegio participar como entrenador del Valencia. Es un sueño después de muchos años dirigiendo, pero cuando empiece será un partido más”, aseveró el técnico asturiano.

Para el esperado reestreno llega un rival inédito en Mestalla. Lleva el Valencia 99 años esperando este partido. A seis meses de cumplir su centenario, el equipo del murciélago nunca ha jugado con la Juventus ni en competición oficial ni en amistoso. Pero la expedición bianconera la encabeza un viejo enemigo que se muestra voraz cada vez que pisa el verde del coliseo valencianista. Cristiano Ronaldo le ha marcado 15 goles en 18 partidos durante sus nueve temporadas en España. El domingo abrió su cuenta goleadora en la Serie A con dos goles ante el modesto Sassuolo. Marcelino estudia cómo parar esa hemorragia. “Nos hemos enfrentado muchas veces a él, en varias lo hemos sufrido, pero miedo no le tenemos”, señaló el preparador, que reconoció que estarán pendientes de que el luso “no entre mucho en juego”. Aunque es toda la Juve la que preocupa al entrenador español. “Estamos ante un gran equipo por historia y por actualidad. Es uno de los candidatos a luchar por el título”, apuntó el técnico.

Artífice del combativo equipo que acabó cuarto la campaña pasada, Marcelino ha comenzado con el pie torcido la temporada. Su equipo no gana desde que se encendió LaLiga. Para el baile con la Vecchia Signora, ha de cerrar el boquete en su corredor central. Garay y Kondogbia están lesionados y Parejo, fundamental meses atrás, todavía no ha aparecido. Sin embargo, el mediocentro no se mostró preocupado: “No hemos empezado de la mejor manera, pero las sensaciones son buenas y estamos con mucha ilusión. Ahora empieza otra competición, partimos de cero”.

Problemas en ataque

Arriba, los goles no llegan. El equipo solo ha marcado tres tantos en cuatro jornadas pese a que la nómina de delanteros, con los fichajes de Gameiro y Batshuayi, ha crecido en potencial. Para mejorar la fluidez en ataque se espera el debut en el once inicial de Guedes, que ha tenido una pretemporada abrupta y sin ritmo hasta que se cerró su traspaso. El portugués regresará a la banda izquierda con Carlos Soler en la derecha. Wass, que eligió el Valencia para jugar partidos como este, suplirá a Kondogbia. Otra novedad será el indulto a Murillo. A Marcelino se le atragantó el colombiano a finales del ejercicio pasado y este le había retirado el peto de titular.

La Juve es un proyecto millonario que se centra en la Champions después de ganar ocho scudetti consecutivos. El competitivo y sólido bloque de Massimiliano Allegri recupera a Pjanic, que descansó el domingo, tiene la duda de Dybala con una contusión en un pie, y ha perdido en la víspera por lesión a Di Sciglio. “Sin duda es el mejor equipo de Italia”, concedió Marcelino.