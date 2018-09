Las ventanas FIBA dejan al Baskonia sin 11 jugadores

J. C. HIDALGO

J. C. HIDALGO EFE

“Pretemporada interruptus”. Pedro Martínez tiró de ironía a través de Twitter para poner de relieve el importante perjuicio que plantea a los clubes el nuevo parón a causa de los compromisos de las selecciones nacionales que pugnan en las fases de clasificación para el Mundial de Baloncesto que se disputará en China en 2019. El Kirolbet Baskonia, equipo que dirige el entrenador catalán, se ha quedado sin 11 jugadores, ocho del primer equipo y tres de la cantera.

Los jugadores del Baskonia que se han incorporado a sus selecciones son: Luca Vildoza (Argentina), Marcelinho (Brasil), Shengelia, Janning y Andronikashvili (Georgia), Voigtmann (Alemania), Poirier (Francia); Ilimane Diop (España), Macura (Eslovenia), Raieste (Estonia) y Shields (Dinamarca), en el caso de este último para competir en el clasificatorio para el Europeo de 2021. Granger y Garino, lesionados, no competirán como es habitual con Uruguay y Argentina. Los encuentros internacionales arrancarán el jueves y concluirán el lunes 17 de septiembre.

“Por causas ajenas suspendemos temporalmente la pretemporada por falta de personal que pueda atender las indicaciones técnicas. Rogamos disculpen las molestias”, añade en un segundo tuit Pedro Martínez que debe preparar a su equipo para la Supercopa que empieza el 21 de septiembre.

El problema es que los calendarios no se han armonizado. La Federación Internacional (FIBA), tras instaurar las ventanas en octubre de 2017, no alcanzó un acuerdo ni con la Euroliga ni con la NBA. Tampoco con las Asociaciones de Jugadores. El resultado es que no existe una norma de actuación. Son excepción los jugadores de la NBA que compiten en estos encuentros. Y en cuanto a los que pertenecen a los clubes europeos se declaran elegibles a discreción en la mayoría de los casos.

Las federaciones actúan de manera más coercitiva en algunos países y con mano izquierda en otros, caso de España. Sergio Scariolo hace equilibrios para confeccionar las listas de seleccionados. El domingo empezó la concentración de España en Guadalajara para preparar la segunda fase de clasificación enfrentándose a Ucrania, el viernes en Kiev, y a Letonia, el lunes en Madrid.

Scariolo cuenta con 16 jugadores, con la novedad de Sergio Rodríguez (CSKA), además de Colom (Bahçesehir), Alberto Díaz (Unicaja), Yusta (Real Madrid), Diop (Baskonia), Oriola (Barcelona), Paulí (Gran Canaria), Sastre (Valencia), Aguilar (Cedevita), Barreiro (Zaragoza), Beirán (Canarias), Jaime Fernández (Unicaja), Sergi García (Valencia), López-Arostegui (Joventut), Sebas Saiz (Canarias) y Fran Vázquez (Zaragoza).

España lidera el grupo I de clasificación para el Mundial con pleno de victorias, seis, dos más que Turquía y Letonia, tres más que Montenegro y Ucrania y cuatro más que Eslovenia. Se clasifican los tres primeros del grupo.

La Asociación Española de Jugadores de Baloncesto (ABP), reiteró este lunes: “Cada organización ha decidido sus propios calendarios. FIBA cambió el sistema de competición. Euroliga, conociendo estas fechas, programó partidos”. Los jugadores constatan: “El conflicto de calendarios lleva al jugador a tener que decidir si acude a la llamada de su selección o a cumplir el compromiso actual con su club”. Y piden una vez más: “Que los jugadores participen de las reuniones para diseñar el calendario”.