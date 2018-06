Sebas Saiz y Santi Yusta, el impulso que no cesa: “Los mayores son irrepetibles, pero hay mucho futuro”

Las ventanas de clasificación para el Mundial de China de 2019 han agitado de tal manera el escalafón de la selección española de baloncesto que desde noviembre han debutado 15 jugadores. Esta tarde, en el Martín Carpena de Málaga (18.30, Cuatro), la España invicta de Scariolo cierra la primera fase ante Bielorrusia en busca del sexto triunfo en seis partidos. Antes de la cita, dos de los noveles de este ciclo, Sebas Saiz y Santi Yusta —que se estrena hoy— charlan para EL PAÍS sobre la nueva realidad de la Roja, su camino de formación, el Real Madrid y sus sueños de futuro.

El pívot, de 24 años y 2,05m, ha jugado esta temporada en el San Pablo Burgos cedido por el club madridista —que le fichó hace un año tras destacar en la NCAA estadounidense—. El alero, de 21 años y 2,00m, se ha proclamado campeón de Europa y de Liga con el conjunto de Laso tras dos cursos de mili en el Obradoiro. Dos caminos de dos canteranos madrileños que se reúnen ahora en una selección a la que siempre han visto ganar.

Sebas Saiz. El Mundial de Japón es el momento cumbre de nuestro baloncesto. Nos pilló con 10-12 años y nos marcó.

Santi Yusta. Aquel campeonato y la celebración con las cinta japonesas en la frente no se nos olvidará nunca.

Saiz. Cuando llegas aquí descubres que se mantienen los valores y la idea de familia que se marca desde las categorías inferiores.

Yusta. La herencia que han dejado bien marcada los júniors de oro es que esto sea siempre un equipo, no una selección. Cuanto más unido estas fuera de la pista más fuerte eres luego dentro. Ese es el factor diferencial en los campeonatos.

Saiz. Vamos a garantizar un buen futuro para la selección. Nuestros mayores nos han malacostumbrado a ganar siempre. Son irrepetibles, pero garantizaremos su misma hambre e ilusión.

Yusta. Hemos crecido ganando y hemos logrado enlazar muchas generaciones brillantes. No ha habido épocas sin éxitos y no han faltado eslabones en la cadena. Eso no es casualidad. Hay mucho trabajo detrás.

Saiz. No hay que parar nunca ni conformarte con lo conseguido. Hay que competir siempre, en cada entrenamiento, para no quedarte estancado. Este año, en Burgos, aprendí que ni te puedes hundir cuando estas abajo ni te puedes crecer cuando vas bien.

Yusta. En el Madrid ha sido una temporada durísima también. Se torció todo con las lesiones, pero lo salvamos con mucha solidez. Nos hicimos muy fuertes.

Saiz. Espero que prolonguéis mucho este ciclo para seguir ganando cuando yo llegue. No me han querido agobiar mucho, pero he hablado con Pablo [Laso] y me ha transmitido que están contentos con mi progresión. Ahora están completos, pero, con el tiempo, sueño con ser un fijo en el Madrid. No me marco plazos, pero intento hacerlo lo mejor posible para que piensen en mí.

Yusta. Ese es el reto, consolidarse en el Madrid y, con ello, en la selección. Este año me ha salido bien. He sacado minutos de donde no los había. Espero seguir así.

Saiz. Las ventanas nos ha permitido empezar a trabajar con Scariolo, hacernos un hueco, ver cómo funciona desde dentro la absoluta y esto nos ayuda mucho. Se ha abierto un espacio para ver la gran profundidad de talento del baloncesto español.