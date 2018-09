Álex del Rey, el ‘amateur’ que empata con Rahm

Sportsfile via Getty Images

Alejandro del Rey aclara pronto cuando salta la comparación con Jon Rahm: “Nos han comparado, sí, ¡pero él mide casi dos metros [1,88m] y yo 1,70m pelaos! No es lo mismo”. El golfista madrileño marca una distancia que va más allá de esos 18 centímetros de estatura que hay entre ambos. Aunque hay un hilo que une a los dos golfistas: Del Rey, de 20 años, acaba de ganar el Mundial amateur, en Irlanda, un galardón que antes solo lucía Jon Rahm entre los jugadores españoles. Lo ha conseguido con el mismo tanteo, 23 bajo par (25 birdies y dos bogeys)que es el récord del torneo y el registro con el que el vasco destrozó en 2014 la marca de Jack Nicklaus de 1960. Las similitudes todavía van más allá. Del Rey, como Rahm hace unos años, fue campeón nacional en categorías inferiores y se foguea en la Universidad de Arizona State, casi una cuna de la cantera española —antes se formaron allí Alejandro Cañizares, Carlota Ciganda, Azahara Muñoz y Noemí Jiménez, entre otros—, donde completará durante los próximos dos años los estudios de Administración de Empresas. Y como Rahm, asoma en él un fuerte temperamento.

“Alejandro es carácter y valentía”, le define Salvador Luna, entrenador nacional que le ha tutelado en el Mundial; “es muy valiente, un competidor nato, no se arruga ante nada. Y le pega muy fuerte a la bola para lo bajito que es. Ha llevado muy bien el Mundial sabiendo que podía batir el récord de Rahm. Pero ojo, Jon es más killer, va mucho más para delante. No se les puede comparar como tampoco se puede decir que Jon es Seve. Rahm es más agresivo, a veces demasiado impulsivo. Álex sabe que a veces debe aflojar porque todavía no sabe dónde está su tope”.

El mismo Rahm felicitó a Del Rey tras su triunfo. Ambos coinciden en esos primeros pasos en Estados Unidos, un camino que ha llevado al vasco al número cinco mundial a los 23 años. Una fama que ahora se deja notar sobre los hombros del joven Del Rey. En Arizona son muchos los que ven en el madrileño una pequeña réplica del golfista de Barrika, todo un ídolo en la zona. Una presión añadida para Del Rey, a quien se le hicieron cuesta arriba los primeros meses en la universidad estadounidense: el cambio de vida, el idioma, los campos diferentes... “¡y la lavandería, que me costó Dios y ayuda!”, bromea. “Ahora estoy muy contento y juego mucho al golf. A los americanos les gustan mucho los jugadores españoles, dicen que todos tenemos muy buen juego corto”.

Bronce por equipos

En la última vuelta del Mundial, en la cabeza de Del Rey estaba el récord de Jon Rahm en 2014. “Sabía que debía hacer -8 y cada birdie que lograba lo iba descontando. Ahora estoy que no me lo creo. Ser campeón del mundo es algo increíble y todavía sigo sin saber muy bien lo que he conseguido. Necesito una semana para asimilarlo y empezar a disfrutar de esto”, cuenta el campeón.

Al oro de Del Rey sumó España el bronce por equipos (38 bajo par en el acumulado), por detrás de Dinamarca (-39) y Estados Unidos (-38), con el trío formado por el madrileño, Ángel Hidalgo y Víctor Pastor. Hay cantera, y algunos pisan tan fuerte como en su día Jon Rahm.