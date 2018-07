Jon Rahm: “Soy quien soy y no quiero reprimir lo que siento”

Ángela se contiene para no apretar en público los mofletes de su hijo. “Esto solo me lo consiente a mí”, dice risueña la madre de Jon Rahm cuando el número cinco del mundo ha acabado una ronda de prácticas. La ama ha viajado con su otro hijo, Eriz, desde Bilbao a Madrid en autobús, hasta Edimburgo en avión, y luego hasta Carnoustie en coche para acompañar a Jon en este Open Británico que comienza este jueves. Es ese núcleo familiar que completa Edorta, el padre, el que contribuye a que Rahm siga siendo quien es: un hombretón de 1,88m nacido hace 23 años en Barrika (Bizkaia) que está convencido de que será el mejor golfista del mundo. De momento ha vivido deprisa. En 52 torneos como profesional, ha conseguido cinco victorias y 23 clasificaciones entre los 10 primeros (en el 44% de sus participaciones), y solo ha fallado cinco cortes. Ha sido número dos del mundo y ha tenido la opción de ser el primero. El pasado Open de España disparó su popularidad en el país, aunque todavía por debajo del fenómeno que es en EE UU. Ahora en Carnoustie quiere dar otro paso. Antes de comenzar su octavo grande (no ha brillado especialmente en los majors: tiene un cuarto lugar en el Masters como mejor resultado), habla como siempre desde el corazón.

Pregunta. ¿Ha cumplido hasta ahora más metas de las que esperaba?

Respuesta. Muchas más, lo he dicho muchas veces. Hasta ganar el Open de España en mi primera participación, un torneo que Chema Olazábal no pudo ganar nunca. Seve lo ha ganado, también Sergio García… ¡Yo lo tengo ya! Y unido a las otras cosas que he conseguido, es mucho más de lo que soñaba.

P. Todo ha ido muy rápido, ha quemado etapas a mucha velocidad. ¿Eso le ha ido bien o en alguna ocasión le ha perjudicado?

R. No me ha hecho mal. No se trata de que yo haya conducido rápido. Es bueno lo que me ha pasado. He pasado muchos años currando para ser un gran golfista, y es lo que supone no estar pensando a largo plazo sino en el día a día, semana a semana. Intento jugar lo mejor posible y lo que me ha pasado es increíble.

P. ¿Alguna vez le han tenido que bajar de las alturas y poner los pies en la tierra?

R. No. Estoy muy plantado, vivo muy en el presente. Ni la fama ni los éxitos se me han subido a la cabeza. Yo tengo un talento para jugar al golf. Eso no significa que yo sea mejor que otra persona que tiene un talento para ser periodista o un granjero para cortar hierba, o un cocinero para hacer una tortilla. Es solo un talento.

P. Su carrera deportiva ha evolucionado mucho. ¿Eso le ha cambiado algo como persona?

R. Nada. Sigo siendo yo, el mismo, Jon Rahm, de Barrika. Y así tengo que ser, con mi manera de reaccionar a lo que me pasa, con lo bueno y lo malo, con mis cabreos. Eso forma parte de mí. Y no he cambiado. Me encanta comer, me encanta la carne, divertirme y pasarlo bien con la familia y los amigos. Lo único que cambia en mí es lo que hago para mejorar como golfista.

52 torneos, 5 victorias Desde que debutó como profesional el 23 de junio de 2016, Jon Rahm ha disputado 52 torneos oficiales.

Ha conseguido cinco victorias: dos en el circuito estadounidense (Abierto de San Diego y CareerBuilder Challenge) y tres en el circuito europeo (Abierto de Irlanda, DP World Tour Championship en Dubai, y Open de España).

En menos de un año desde su debut como profesional (339 días) entró como un tren entre los 10 primeros del planeta, se metió entre los cinco primeros a los 430 días y ha ascendido al número dos a los 577, poco más de año y medio, desde su debut. Superó así marcas de precocidad de Rory McIlroy y Jordan Spieth.

Ha sido número dos del mundo y tuvo opciones matemáticas de ser el número uno. Ahora es el quinto.

P. ¿Es más importante pasárselo bien en el campo o ganar?

R. Yo juego para ganar. Siempre. Mi reto ha sido siempre ser el mejor, el número uno. Eso es lo que me mueve cada día. Sin perder eso de vista, siempre me lo paso bien jugando al golf. Hay veces que me frustro, pero siempre disfruto. Trabajo muchísimo para ganar, eso sí.

P. Hay una atención especial sobre su manera de comportarse en el campo, sus reacciones, su carácter. Ante eso, usted dice que Jon Rahm es Jon Rahm.

R. Es quien soy. Y si no fuera así, no habría llegado a lo que he logrado. Eso lo tengo muy claro, no lo voy a olvidar ni me voy a olvidar de quién soy. No puedo reprimir lo que siento, ni quiero. Hay que sentir en el campo.

P. ¿Qué ha aprendido en este trayecto sobre sí mismo?

R. Que soy capaz de conseguir más de lo que alguna vez me he esperado. He superado mis expectativas. No me esperaba ganar el primer torneo como lo gané, ni ser el número dos del mundo, ni estar ahora regularmente entre los cinco mejores. Sé que soy capaz de jugar bien y sé que soy capaz de ganar torneos sin estar al cien por cien.

P. ¿Qué porcentaje tiene el aspecto mental en el golf?

R. La cabeza es al menos un 60%. Si de verdad crees que puedes conseguir algo y trabajas para ello, estarás más cerca de hacerlo.

P. ¿Y ha cambiado muchas cosas en la preparación física?

R. No mucho, pero sí que soy más concentrado en cumplir las cosas que hacen que me sienta mejor. Soy más disciplinado en la comida, la hidratación y los estiramientos. Ahora cuido mucho la alimentación. La semana pasada en casa [estuvo en Barrika con su familia, y su agente y su caddie en Plentzia] sí que me fui un poco, pero no tomo casi nada de azúcar. De 52 semanas del año, en 48 tomo cero azúcar. Me quito productos lácteos, como poco pan… Y para un español quitarse el pan es difícil, ¡eh!

P. ¿Qué significa el Open para un español con toda la herencia de Seve?

R. Más que para un español, para cualquier europeo es el torneo más importante. Es la cuna del golf. El torneo más antiguo, el más especial, el que más mérito tiene, el que mejor golfista gana. El Open es el golf verdadero.