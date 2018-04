De Seve Ballesteros se decía que uno podía sentir cuándo entraba en una habitación aunque no lo viera, tal era la energía que desprendía. De Jon Rahm no se habla todavía de manera tan hiperbólica, claro, pero sí se glosa su carisma, su personalidad en el campo de golf, su rabia unas veces contenida y otras desatada, como si toda esa manera de comportarse fuera la del genio cántabro. Y aquellos que compartieron época con el mito, que vivieron en persona el tsunami emocional que provocaba cuando aparecía por el tee, sobre todo en Inglaterra y Estados Unidos, se emocionan al ver en Rahm algunos de esos trazos. “La garra, esa garra... es la misma en Seve y en Jon”, recuerda Pepín Rivero, nacido en 1955, dos años antes que Ballesteros. “Y la fortaleza mental, lo que transmite en el campo. Con 23 años Seve ya era muy fuerte y había ganado su primer grande. Rahm va a por todas con una decisión impresionante”, añade.

Rivero ha comprobado estos días el imán que es Rahm para los aficionados: más de 5.000 el jueves en la primera jornada del Open de España, más de 8.000 el viernes, y este sábado casi 15.000. Son las mejores cifras de asistencia en la historia del torneo. Y este domingo, en el desenlace, se puede engordar aún más el récord. Es el día en el que Jon Rahm saldrá (desde las 13.35) a la caza del liderato: le separan dos golpes del irlandés Paul Dunne, primero con 17 bajo par, y uno de otro español, Nacho Elvira. Rahm, cómo no, jugará a todo o nada, confiado en que entren por fin unos putts que no han acompañado su excelente juego hasta el green.

“Rahm, como Seve, es un perfeccionista”, analiza Manuel Piñero, otro compañero de generación de Ballesteros, cinco años más joven que el cántabro, y seleccionador olímpico. “Si el juego no está perfecto, se enfada. Jon es más consistente. Seve era más emocionante. De Rahm he escuchado que ha de templar su carácter. ¡No! El mejor Rahm, como el mejor Seve, es el que saca la rabia. La ha de demostrar en el campo. Esa garra, esa energía, que parece que va a perder el control, es lo que tenía Seve y también el gran Olazabal. Lo enseñan en el campo, no lo guardan. En eso se parecen mucho. Es su carácter, ir a por todas”.

Piñero matiza: Seve es inigualable. “Era un talismán”, dice, “y Jon es carismático pero de una forma diferente. No transmite tanto. Eso sí, está llamado a ser el número uno del mundo. Es un chico muy preparado. Seve era un autodidacta, como todos en nuestra generación. No teníamos escuela”.

Rahm acaba cada jornada firmando autógrafos y haciéndose fotos con los aficionados durante más de una hora. “Pocos deportistas habrá en el mundo del golf con un público tan entregado”, agradeció ayer Rahm ese apoyo. “Hasta cuando me voy al agua me aplauden. La repercusión es todo un orgullo. Quiero ser campeón de mi país. Sería la victoria más especial que tengo hasta ahora”, añadió ya agotado al final del día, cuando se notan los kilómetros acumulados tras el Masters de Augusta. “Pero de energía sí estoy casi al cien por cien”, avisa.

Clasificación completa del Open de España.

Jon Rahm sale este domingo, última jornada, desde las 13.35 junto a Henric Sturehed. Nacho Elvira y Paul Dunne, a las 13.45. Tv: Movistar Golf a partir de las 14.00.