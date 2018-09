Sergio García jugará la Ryder Cup de París (del 28 al 30 de septiembreI) después de que el capitán europeo, el danés Thomas Björn, le haya concedido este miércoles una de las cuatro invitaciones de las que disponía para completar el equipo que intentará recuperar el trofeo frente a Estados Unidos. García se unió a los ingleses Paul Casey e Ian Poulter y al sueco Henrik Stenson para completar una formación en la que ya tenían plaza Jon Rahm, Rory McIlroy, Alex Noren, Thorbjorn Olesen, Francesco Molinari, Justin Rose, Tyrrell Hatton y Tommy Fleetwood. Se ha quedado fuera Rafa Cabrera Bello pese a su gran temporada.

García, de 38 años y número 30 del mundo, jugará su novena Ryder, una competición en la que presenta un palmarés brillante con cincto títulos, 19 victorias en sus partidos y 22,5 puntos para Europa. No falla en el conjunto europeo desde 1999, con la salvedad de 2010, cuando pasaba por un mal momento de juego y anímico y ejerció de vicecapitán. En la elección de Björn ha pesado esa veteranía y ese carácter apasionado del castellonense en una competición tan volcánica. "Sergio ha pasado momentos malos, pero es como un capitán en un equipo de fútbol. Su espíritu de Ryder Cup es importantísimo. No solo es un fantástico jugador, sino que hace jugar bien al resto. El Team Room de Europa es tan bueno gracias a Sergio", ha comentado el capitán Björn.

"Sé que la elección no ha sido fácil y estoy agradecidísimo por su confianza. Ha habido muchos cambios en vida y ha sido un año difícil, pero estoy trabajando muy duro para estar en forma y traer de vuelta la Copa. Todo el mundo sabe lo que amo la Ryder y los deportes de equipo. Haré todo lo posible por Europa", ha afirmado Sergio García.

El castellonense tiene el reto de enderezar una mala temporada, con ocho cortes fallados (la segunda peor racha en su carrera), más que en los cinco años anteriores juntos (siete), y fuera del fin de semana en los cuatro grandes por primera vez desde que es profesional (1999). Se ha quedado sin clasificarse para los playoffs de la FedEX Cup por primera vez desde que existen (2007), y en el ránking mundial le ha superado Rafa Cabrera. Pese a ese declive, Björn confía en su resurrección para volver a mostrar todo su brillo en París.

Estados Unidos atisba la Ryder como favorita por el gran estado de forma de sus jugadores. El capitán, Jim Furyk, anunció el martes que Tiger Woods, Phil Mickelson y Bryson DeChambeau eran tres de sus cuatro invitaciones (el cuarto billetete probablemente recaerá en Tony Finau), y que se unían a los ya clasificados Brooks Koepka, Dustin Johnson, Justin Thomas (debutante), Patrick Reed, Bubba Watson, Jordan Spieth, Rickie Fowler y Webb Simpson.

Furyk dispone de un elenco de estrellas no solo para defender la corona conseguida hace dos años, sino para lucha contra la historia. La que dice que Estados Unidos ha cedido el dominio ante Europa en esta batalla internacional que es la Ryder y que le cuesta vencer fuera de sus fronteras. De las 10 últimas ediciones, precisamente desde Valderrama 1997, Europa se ha impuesto en siete (1997, 2002, 2004, 2006, 2010, 2012 y 2014), por tres triunfos norteamericanos (1999, 2008 y 2016), y siempre en casa. Estados Unidos no vence en suelo europeo desde 1993, en The Belfry (Inglaterra). Muchos más alicientes para una competición apasionante en la que no faltará Sergio García.