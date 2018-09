Bartra: “Con Setién he vuelto a encontrarme con Guardiola”

Marc Bartra (Tarragona, 1991) ha encontrado la felicidad en el Betis con el estilo de Quique Setién, un juego que le hace recordar su etapa en el Barcelona. Del Camp Nou salió al Borussia Dortmund antes de volver a LaLiga. Este domingo (20.45, beIN) vivirá la pasión del derbi ante el Sevilla en Heliópolis.

Pregunta. ¿Cuáles son las sensaciones en su segunda temporada en el Betis?

Respuesta. Estoy muy ilusionado. Venimos de una temporada pasada de mucho nivel y nos hemos reforzado con futbolistas de calidad. Estamos creciendo.

P. ¿Tan bueno ha sido su encaje en el Betis?

R. Pues sí. Desde el minuto uno sentí el cariño que me dio la afición. Me sentí yo mismo desde el principio y si te sientes bien acabas por transmitirlo.

P. ¿Por qué dejó el Borussia por el Betis?

R. En Alemania pasé una buena etapa, pero luego salió la oportunidad de volver a España. Reconozco que en ese momento no fue fácil, te cuesta dar el paso y más en el mercado invernal. Pero hubo una confianza enorme del Betis y eso me despejó el camino. Y este club está creciendo, se nota en sus estructuras.

P. ¿Cómo es su relación con Setién?

R. Es un técnico al que le gusta mucho estar en contacto con el jugador y saber lo que piensa y lo que siente. Desde el primer día hemos tenido muchas charlas. Intercambiamos opiniones y Quique es una persona que te escucha. Me siento muy identificado con su forma de ver el fútbol y creo, además, que me hizo sentirme importante en ese concepto de juego que tiene. Esa confianza me hace sentirme seguro.

P. ¿Es muy exigente?

R. Sí. Sobre todo intenta cuidar todos los detalles. Él cree en lo que intenta poner en práctica, en ese estilo de juego elaborado. Me lo explicó bien una vez. Me dijo que su estilo era jugar sencillo, pero jugar sencillo implica hacer muchas cosas bien, como los automatismos, la colocación y una forma de moverse en el campo donde cuidar cada detalle es fundamental. A Quique le preocupa mucho entender el juego y eso se nota. Después también se preocupa de ti a nivel personal. Empatiza mucho contigo porque quiere que el futbolista se sienta bien.

P. ¿Ha supuesto Setién un reencuentro con el juego con el que se formó en el Barcelona?

R. Está claro. Mire. Creo que me sentí muy identificado desde el principio porque en el Betis he encontrado claves parecidas a las del Barcelona en cuanto a la interpretación de este juego. En el Dortmund era un estilo más vertical y con el sello físico de la Bundesliga. En este Betis he vuelto a encontrarme con los entrenamientos que hacía con Guardiola y también con Luis Enrique. De repente, todo volvía a ser muy familiar en el trabajo. Sí, podemos decir que hay un hilo que une a Guardiola y Setién.

P. ¿Lo más importante es ganar o importa el cómo?

R. En el Barcelona me enseñaron que hay que ganar y ganar jugando bien. Es la filosofía que he mamado y creo que ha dado muchos frutos al Barcelona más allá del entrenador que esté en el banquillo. Incluso también ha dado éxitos a la selección. No se trata de ganar partidos como sea, creo que hay que ganar jugando bien. Al fútbol se puede jugar de muchas maneras, pero yo prefiero hacerlo desde la posesión. Eso te da siempre el control del juego.

P. También Xavi habla bien del juego del Betis..

R. En pretemporada he hablado con él y me decía que le encantaba vernos jugar, que hacíamos disfrutar a la gente.

P. ¿Cómo llega el Betis al derbi?

R. Bien. La dinámica de juego es buena, pero nos faltan resultados. He vivido derbis en Cataluña y Alemania, pero este es muy pasional, muy intenso. En la pasada temporada le hice un gol al Sevilla y lo celebré con la grada. Esas caras de felicidad que vi no las olvidaré en toda mi vida.

P. ¿Adónde puede llegar el Betis?

R. Estar en tres competiciones nos va a exigir mucho este año. La exigencia será grande y el sistema de trabajo distinto, porque juegas cada tres días y no entrenas tanto. Es una dinámica que los equipos grandes llevan bien y que obliga a los profesionales a cuidarse mucho y a desconectar rápido de cada partido. No da tiempo de celebrar un triunfo o lamentar una derrota. Se necesita una plantilla grande, con alternativas, y creo que el Betis, en ese sentido, ha trabajado bien. Creo que el entrenador es consciente de que será difícil este año. También el club. El año pasado nadie contaba con el Betis y al final nos metimos en Europa.

P. ¿Cómo es Joaquín en el vestuario?

R. Pensaba que con Dani Alves lo había visto todo, pero no, Joaquín todavía lo supera. Es un tío increíble. Todo alegría y además, es un líder, algo necesario en un vestuario. Cuando toca ponerse serio se pone. Es una mezcla muy buena la de Joaquín. Pasa de contarte a un chiste a apretar cuando las cosas vienen mal.

P. ¿El atentado que sufrió con el Borussia [antes de un partido de Champions ante el Mónaco] le ha hecho ver la vida de manera distinta?

R. Bueno. Todo eso me sirvió para madurar mucho, pero no solo eso que ocurrió, sino también verme capaz de estar con mi familia en otro país y en otra cultura. Sí, he sabido apretar más los dientes y madurar más como persona. Y creo que todo eso se ha reflejado en el campo en mi regreso al fútbol español. Me siento con más liderazgo para hacer en el campo las cosas que hay que hacer en cada momento. Estoy en un momento de madurez en mi carrera. Espero convencer a Luis Enrique para volver a la selección.