Pacheco frustra al Betis

Juega bien el Betis, aunque no marca. Pocos peros se le pueden poner a la propuesta de su entrenador, Quique Setién. Un estilo que provocó en Mendizorroza, por ejemplo, que el Betis jugara el tiempo de descuento con el cero a cero en el marcador como si fuera el minuto 15. Mejor en el primer acto y algo más presionado en el segundo, cuando el Alavés despertó, el Betis mereció el triunfo y fue superior a un conjunto vasco en plena construcción. El fútbol, sin embargo, solo entiende de goles y triunfos. El Betis, que juega tan bien, lleva dos partidos sin anotar y eso lastra, lógicamente, aunque Setién y su equipo trabajarán para que no nazca ni una duda en cuanto al estilo. Loren, delantero infalible el pasado curso, no estuvo tan atinado esta vez en el feudo del Alavés, que encontró en el portero Pacheco a su salvador. El portero ya mostró ante el Barcelona su espléndido momento de forma. Ante este Betis de tan buen gusto, Pacheco hizo tres paradas excelentes a disparos muy peligrosos de Loren, Inui y Francis. El Alavés necesita mejorar. Como cuando despertó en el segundo tiempo, donde apretó y gozó de peligrosos acercamientos a la meta de Pau. El más peligroso fue un gran disparo de Wakaso. Los de Abelardo estuvieron demasiado tiempo de espectadores ante el toque andaluz y lo pudieron pagar caro.

4-4-2 (D.P.) Abelardo Fernández 1 Pacheco 21 Tarjeta amarilla 69' Tarjeta amarilla Martín Aguirregabiria 3 Rubén Duarte 6 Guillermo Maripán 5 Laguardia 11 Ibai Gómez 19 Tarjeta amarilla 46' Tarjeta amarilla Manu García 23 Cambio 86' Sale Patrick Twumasi Jony 22 Tarjeta amarilla 39' Tarjeta amarilla Wakaso 7 Cambio 72' Sale Burgui Rubén Sobrino 18 Cambio 63' Sale Guidetti Borja Bastón 13 Pau López 5 Tarjeta amarilla 22' Tarjeta amarilla Bartra 4 Zouhair Feddal 23 Mandi 2 Cambio 75' Sale Tello Francis 20 Júnior Firpo 14 Cambio 81' Sale Boudebouz William Carvalho 18 Guardado 16 Loren Morón 8 Cambio 60' Sale Sanabria Inui 6 Canales 3-4-2-1 Quique Setién

El Alavés ha perdido algunas de las señas de identidad que le impulsaron en la pasada temporada. Con una fe mayúscula en su idea a pesar del varapalo recibido ante el Levante (0-3), el Betis fue el dueño y señor de un choque jugado al son del conjunto andaluz. Bien por ese respeto que se han ganado los verdiblancos o bien porque se encuentra indefinido y en construcción, el Alavés se comportó como un espectador ante el juego del Betis, que supo tocar y salir con velocidad, algo que le faltó en su estreno ante el Levante.

El Alavés, además, facilitó la labor a los visitantes con una desconocida falta de tensión en el balón dividido. A los tres minutos, Pacheco salvaba ante Francis, que había recibido un buen pase de Inui. El japonés se estrenaba como titular. Le falta un poco de físico, pero tiene chispa y gol. Un minuto después, otra excelente combinación del Betis ante la pasividad de la zaga del Alavés fabricó otra gran ocasión verdiblanca. Pacheco le hizo un paradón a Guardado. El Alavés ni corría ni robaba, impasible ante el dominio del balón de un Betis fallón en la pegada. La mejor jugada del conjunto de Setién llegó en el minuto 30. Todo un ejemplo del juego en ataque del cántabro. Wiliam Carvalho combinó con Canales, Loren arrastró con su desmarque a la defensa vasca y el centrocampista se le puso de cine a Inui. El japonés le pegó a la primera y el balón salió rozando el poste. Al Betis, escoltado por su ejército de centrocampistas, solo le faltaba el gol.

Mejoró el Alavés en la segunda mitad, coincidiendo con algunos minutos de zozobra de los verdiblancos, que perdieron el control que habían mantenido hasta el momento. Fue un equipo mucho más intenso, con capacidad para incomodar a un rival que estaba jugando con demasiada comodidad. Jony entró bien por su banda y las entradas de Burgui y Guidetti le dieron cierta profundidad. No obstante, las mejores ocasiones siguieron siendo para un Betis menos dominador, pero con una confianza pasmosa en su forma de hacer las cosas. Sanabria la tuvo después de una gran dejada de Loren, pero estuvo algo lento ante Pacheco, quien, no obstante, le tapó todos los caminos del gol para que su flojo disparo fuera repelido por Martín bajo palos. Luego llegó otra acción decisiva más del portero. Loren recibió un buen pase de Canales y entró en el área. Pacheco hizo un paradón y frustró al canterano bético. De paso a todo un Betis de buen juego pero poco gol. El Alavés, mientras se construye, se llevó un buen punto.