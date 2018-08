Luis Enrique no convoca a Jordi Alba en su estreno como seleccionador

“Llevamos dos jugadores por posición”, dijo, “para un esquema de 4-3-3. Lo he mirado: la media de edad es de 26 años… Me parece una selección equilibrada. A mí me gusta mucho, la verdad. ¡Será que la he hecho yo!”.

Con la gracia tranquila de un monologuista, Luis Enrique publicó esta mañana su primera lista como seleccionador de España y ofreció una conferencia de prensa para comentar sus decisiones. Él mismo anunció “sorpresas”. Todos le creyeron, dado su carácter peculiar. Al técnico asturiano le precede la fama del independiente, incluso del rebelde. Pero si la independencia consiste en tomar decisiones contra la corriente, o contra el orden establecido, la lista desmonta estas previsiones. Por nómina, la España que jugará contra Inglaterra y Croacia en el arranque de la Liga de Naciones, en los próximos diez días, solo presentará cuatro grandes alteraciones: faltarán Piqué, Iniesta, Silva y Alba. Tres de estas ausencias, sin embargo, no son por causa del nuevo seleccionador. Piqué, Iniesta y Silva se han retirado. Solo la baja, principalmente, de Alba es iniciativa de Luis Enrique.

“Voy a hablar de los 24 convocados; el resto... es normal que haya sorpresas", respondió el técnico, cuando le preguntaron si tachó a Alba por cuestiones personales. "Ya lo adelanté. Dije que habría sorpresas y en el futuro habrá más. Creo que es muy difícil ser jugador de una selección nacional. No tengo nada que decir ni positivo ni negativo de los que no están en la lista”.

Todos los jugadores convocados, menos Pau López y Ceballos, han participado alguna vez de las concentraciones del equipo absoluto. Respecto al Mundial, faltaron Reina, Odriozola, Piqué, Iniesta, Silva, Lucas Vázquez, Aspas, Koke, Monreal y Jordi Alba. La baja del lateral zurdo del Barça resultó llamativa y predecible a un tiempo. Es notorio que, siendo entrenador del Barcelona, Luis Enrique mantuvo una mala relación con el lateral zurdo más cualificado y experto de España. La baja de Koke, referente del juego más frontal del Atlético, indica una predilección por insistir en “el toque”. El entrenador asturiano insistió en la idea de mantener el estilo, evitar una “revolución” y procurar una “evolución”.

Las novedades denotan un intento por compensar el vacío que deja Alba en la izquierda (Marcos Alonso y Gayá); Iniesta y Silva en la mediapunta y el mediocampo (Sergi Roberto, Suso y Ceballos); y Piqué (Raúl Albiol, Iñigo Martínez y Diego Llorente). La presencia de Llorente resulta asombrosa. "Le traemos para animarle", dijo el técnico, en referencia al central de la Real, operado esta semana de una fractura de peroné. La llamada de Llorente revela la importancia que concede Luis Enrique al defensa de 26 años, con vistas al relevo de Piqué.

El nuevpo seleccionador no llama a Iago Aspas y mantiene a Diego Costa, cuya adaptación al equipo, por más que lo intenta desde 2012, nunca se ha completado. Pero esta vez tendrá competencia directa con el regreso de Morata. En total, España sumará 11 futbolistas que no estuvieron en el fatídico Mundial de Rusia.

“La clasificación dice que estamos los novenos; esto es como toda la vida. ¿Cómo quedaste? ¿primero, segundo o noveno? Noveno. Pues eres noveno”, dijo Luis Enrique cuando le preguntaron por el lugar que ocupa España en el ránking de la FIFA tras su pésima actuación en Rusia. “Esta es la realidad. Me encantaría tener otra estrella en el escudo, pero solo veo una. Hay que trabajar mucho para no ser noveno. Para ser octavo, sexto, o para recuperarnos a donde nosotros queremos. Y luego necesitaremos esa pizca de suerte que precisa toda selección para ganar títulos”.

Francia, Bélgica, Brasil, Croacia, Uruguay, Inglaterra, Portugal y Suiza anteceden a España en esta tabla oficial, realizada con coeficientes en función de los resultados logrados en los últimos dos años de competición.

“Si nos comparamos con la mejor versión de la selección Española entre 2008 y 2012, quizás seamos inferiores. Pero no tenemos que compararnos con esa España sino con las actuales selecciones que nos encontraremos a nivel mundial. En ese sentido no somos inferiores a ninguna. Solo es cierto que tenemos que evolucionar continuamente. Evolucionar es la palabra que emplearé con los jugadores”.

Luis Enrique dijo desde su presentación, hace un mes, que manejaba una lista de 73 jugadores seleccionables. "Desde que Paco Alcácer fichó por el Dortmund mi lista es de 74", señaló esta mañana. De momento, su primera nómina de 24 es la siguiente:

Porteros: David de Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Pau López (Betis).

Defensas: Dani Carvajal, Nacho Fernández, Sergio Ramos (Real Madrid), César Azpilicueta, Marcos Alonso (Chelsea), Raúl Albiol (Nápoles), Diego Llorente (Real Sociedad), Iñigo Martínez (Athletic) y José Luis Gayá (Valencia).

Medios: Sergio Busquets, Sergi Roberto (Barcelona), Rodri Hernández, Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid), Thiago Alcántara (Bayern Múnich) y Dani Ceballos (Real Madrid).

Delanteros: Isco Alarcón, Marco Asensio (Real Madrid), Alvaro Morata (Chelsea), Diego Costa (Atlético), Suso Fernández (Milan) y Rodrigo Moreno (Valencia).