Lopetegui: “Los 50 goles de Cristiano hay que superarlos como equipo”

A falta de seis días para el cierre del mercado de fichajes, la confección de la plantilla del Real Madrid y la posibilidad de incorporar algún jugador que complete la plantilla de Julen Lopetegui sigue siendo motivo de debate en Chamartín. El club insiste en que el grupo está cerrado y el técnico esquiva las preguntas. Negó que haya pedido refuerzos a la dirigencia en toda la pretemporada y ya comenzado el campeonato liguero, y pese a su deseo de reforzar el ataque, mantiene su discurso: está contento con lo que tiene.

"Estoy centrado al cien por cien en sacar brillo a la magnífica plantilla que tengo y en que estemos todos comprometidos. Yo hablo de los que están y los que están me gustan mucho", contestó el entrenador horas antes de visitar Girona (domingo, 22.15, Movistar + Partidazo), escenario en el que el curso pasado los blancos se dejaron los tres puntos. "Sabemos lo que pasó y tenemos que prepararnos bien. Cada partido es definitivo y valen tanto estas victorias como las de abril o mayo", dijo.

En Montilivi, Lopetegui tendrá que hacer frente a uno de los dilemas de este Madrid, la portería. Con Courtois esperando, Keylor fue el elegido en el debut liguero ante el Getafe y antes en la final de la Supercopa de Europa. Pero el vasco no da pistas. "No voy a decir quién va a jugar y no tenemos definido qué va a pasar. Tenemos buenos porteros y nos tocará tomar una decisión. La que tomemos será buena. Después del parón habrá otro tipo de soluciones porque jugamos miércoles y domingo", aseguró Julen, que sí confirmó que Luca Zidane, quien no estuvo presente en la sesión de hoy, estará con el Castilla.

Lopetegui, sobre disputar un partido de LaLiga en EE UU: "No lo veo" Mientras que esta semana técnicos como Quique Setién, Asier Garitano, Ernesto Valverde o Diego Simeone se han mostrado prudentes o flexibles a la hora de opinar sobre la posibilidad de que la LaLiga dispute un partido de esta temporada en Estados Unidos, Loetegui fue tajante. El vasco se puso del lado de los jugadores y aseguró que no lo agrada la idea. "Claro que me ha llegado y estoy con los jugadores. Tienen argumentos y razones para pensar lo que piensan. Yo no lo veo, es mi opinión", dijo.

También se podrá ver con el filial, aunque sea a ratos, al fichaje más caro e ilusionante de este verano, Vinicius Júnior. La prioridad del club es que el joven brasileño se mantenga activo y se adapte rápidamente, por lo que cuando Lopetegui no cuente con él se pondrá a las órdenes de Santiago Solari. "Es un jugador de la plantilla, entrena con nosotros. Cuando venga jugará y cuando no venga tendrá la opción de jugar con el Castilla", confirmó el técnico. "Es un chico muy joven, recién aterrizado. Lo va a hacer bien, pero necesita tiempo de cocción. Estaremos atentos a su evolución y estará con nosotros cuando lo consideremos".

Sin él como miembro fijo de la primer plantilla y tras la cesión de Raúl de Tomás al Rayo Vallecano, la línea de ataque del Madrid la componen Bale, Asensio, Lucas Vázquez, Benzema y Borja Mayoral. Los cinco asumen el reto de reducir al mínimo posible el impacto de la salida de Cristiano. Su producción total el curso pasado ascendió a 59 goles, 15 más de los que anotó en solitario el luso. Preguntado de nuevo por el vacío dejado por CR y por la fórmula para reemplazarlo, Lopetegui evitó personalizar. "Esperamos ser capaces de hacer esos 50 goles de Cristiano como equipo, sin que la responsabilidad caiga sobre la espalda de nadie, de manera colectiva. Hay que superar esos registros marcando goles con más jugadores y encajando menos", respondió el entrenador, que confirmó también que Sergio Reguilón promociona al primer equipo para suplir la salida de Theo Hernández en el lateral izquierdo.

En el escenario ofensivo también se asomará Isco, cuyo rol se espera definitivamente protagonista. Queda por ver cómo encaja Lopetegui todas las piezas, empezando por Girona, donde ante la presencia de Modric y Casemiro, teóricos fijos en el once, deberá sacrificar al malagueño o a Asensio. La decisión definirá el esquema y el estilo del equipo, hasta ahora un 4-3-3 y marcado por la posesión, pero cambiante para el guipuzcoano. "El sistema importa poco, es aleatorio. Lo que importa son los jugadores. 4-3-3, 4-2-3-1... nos da igual, no cambiaría muchas cosas", dijo Lopetegui, que rechazó que su prioridad sea aglutinar la pelota. "Lo importante y el único objetivo es ganar. No queremos tener la pelota, queremos ganar. La pelota es un medio y la posesión puede valer o no depende de lo que hagas con ella. Si queremos ser capaces de dominar todos los registros ofensivos, conseguiremos el equilibrio que el equipo necesita".

En Girona, plaza en la que tropezó el Madrid de Zidane hace un año, Lopetegui seguirá testando su método y su plantel.