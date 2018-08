Thibaut Courtois, presentado con el Real Madrid

El portero Thibaut Courtois ya es jugador del Real Madrid y fue presentado en el Santiago Bernabéu a las 13 horas. El belga regresa a la capital de España, donde jugó de 2011 a 2014, pero en el Atlético. Tras cuatro años en el Chelsea inglés, a sus 26 años se convierte en el meta del Madrid y competirá con Keylor Navas por la titularidad."Hoy cumplo un sueño, los que me conocen saben lo mucho que he trabajado para llegar hasta aquí. No ha sido fácil así que gracias a los que lo han hecho posible", dijo Courtois.