Nadal: “¿El techo? No me parece bien...”

El duelo de semifinales entre Rafael Nadal y Novak Djokovic, dividido en dos episodios, se desarrolló en una circunstancia anómala porque tuvo lugar con la central techada tanto en la noche del viernes como en la prórroga del sábado. Una situación que se aplica, según la tradición de Wimbledon, cuando interviene la lluvia o bien no hay la suficiente luz como para que el juego pueda tener continuidad. En esta ocasión, el desencadenante no fue la una ni la otra, sino el retraso que generó el kilométrico partido del viernes entre Kevin Anderon y John Isner, estirado hasta las 6h 36m.

Amparado en la Common Law, la norma no escrita que impera en la tradición anglosajona, el grande británico delegó en el árbitro la decisión de dictaminar cómo se jugaba y el juez Damián Steiner, argentino, optó por que se cubriese La Catedral con el objetivo de ganar tiempo el primer día –el límite de juego lo marcan en Londres las 23.00– y se continuase de la misma manera en la reanudación. Así se les comunicó a los jugadores y así se aplicó, pero ayer Nadal hizo unas cuantas precisiones sobre al asunto, transmitiendo que no estaba del todo conforme con lo establecido.

“Lo decide el referee: a las 19.30 se comienza en pista cubierta porque a partir de las 20.45 se termina la luz y tendríamos que perder tiempo, y dado que a las 23.00 hay que parar… Como se empezó el partido en pista cubierta, según ellos, se tiene que acabar en las mismas condiciones en las que se ha empezado, a no ser que los dos jugadores estemos de acuerdo en hacerlo en descubierta”, expuso el balear, queriendo dejar claro que no se vinculase su derrota a este hecho. “Dicho esto, este es un torneo outdoor; se pudo empezar outdoor y se empezó indoor… Lo único que no entiendo es que si se empieza con techo porque no hay luz, se podía haber empezado en outdoor, pero para ganar tiempo se comienza en indoor…”, prosiguió.

“Ya se empiezan en unas condiciones en las que el torneo no es, porque es en pista descubierta salvo que llueva, y encima hoy continuamos en pista cubierta porque se empezó en pista cubierta. A mí no me parece bien… Me parece que lo de ayer tiene su lógica, pero lo que no me parece bien es que hoy [por ayer] se vuelva a jugar a cubierto, salvo que los dos estuviéramos de acuerdo, y evidentemente no lo estábamos…”, sostuvo el de Manacor (32 años), insatisfecho porque en el arranque del viernes, entrada la noche y con luz artificial, no terminaba de ver bien la trayectoria de la pelota.

Problemas para ver la pelota

“Me costó adaptarme al comienzo, durante el primer set. No veía muy bien; la pista es muy bonita, pero se podía ver mejor. No creo que sea la pista cubierta en la que se pueda ver mejor… y me costaba interpretar cómo venía la bola”, explicó el número uno, concluyendo: “Creo que hoy se veía mejor, entraba más luz. Dicho esto, creo que ha sido un partidazo por mi parte y por la suya […]. Quizá he tenido más opciones que él en el quinto set, pero hoy no ha sido el día de ganar. Hay que felicitarle, nada más. También interviene un poquito la suerte; yo no soy una persona que crea en esto, pero por alguna razón, al final la suerte la tienen los mejores”.

Preguntado por la misma cuestión, el serbio Djokovic (31 años) se agarró al vacío escrito y fue muy concreto. “Los organizadores del torneo y los árbitros dijeron que el techo tenía que estar cerrado porque comenzamos de ese modo. Hubo un diálogo, Rafa vino y dijo que no quería jugar bajo techo”, afirmó, negando que le pudiera beneficiar ese formato: “Empezamos así y yo quería mantener esas condiciones. Expresé mi opinión porque me preguntaron, pero entendí que ellos ya habían tomado una decisión”.