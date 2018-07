Anderson-Isner: demolición en 99 juegos

Con gesto desmayado y porte macilento, Kevin Anderson celebró el pase a la final rindiendo honores a su rival. “Jugar en este tipo de condiciones es muy duro para los dos. Esto debería ser un empate”, dijo el tenista sudafricano tras más de seis horas y media de partido. “John [Isner] es un gran tipo y lo siento mucho por él porque yo también he estado en su lugar. Solo puedo decir que lo siento por él. Lamento no estar más emocionado ahora mismo”, prosiguió Anderson antes de su reivindicación.



“Espero que esto sea una señal para que los Grand Slams cambien este formato. No solo nos afecta a nosotros sino también a Novak y Rafa, que han estado esperando durante horas para comenzar su partido”, dijo. En duelo entre Nadal y Djokovic comenzó pasadas las nueve de la noche con el techo de la pista central cerrado y luz artificial.