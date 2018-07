Stimac: “Napoleón decía que con 100.000 croatas conquistaba el mundo”

“¿Cómo voy a estar?”, dice Igor Stimac (Metkovi, 50 años); “como todos los croatas, de puta madre”. Uno de los pilares de la fantástica generación balcánica que terminó tercera en el mundial de Francia 1998, charla con EL PAÍS sobre el equipo de Modric y compañía, reflexiona acerca de la evolución del fútbol y no se olvida de Inglaterra, mucho menos de la prensa británica.

Pregunta. ¿La prensa inglesa favoreció más a Croacia que a Inglaterra?

Respuesta. Inglaterra nos motivó muchísimo con su arrogancia, con sus declaraciones. Lo que hacen siempre… Hace unos meses no creían en su equipo, se reían de sus jugadores y de su entrenador, y después empiezan con eso de que el football is coming home y no sé qué cosas más. A Croacia hay que respetarla. Y ahora es la oportunidad para decirles: gracias, amigos. Pero hay algo que no entiendo.

En Croacia hay talento y entrenadores. Nada más. El fútbol es de los pobres

P. ¿Qué es?

R.¿Por qué creían que le iban a ganar a Croacia fácilmente? Si en todos los aspectos del fútbol de hoy éramos superiores. Inglaterra tenía un equipo joven, sin experiencia, que estaba en una semifinal de un Mundial. Los 11 que empezaron el partido frente a Croacia suman 19 títulos; el 11 de Croacia, 86, entre ellos, nueve Champions.

P. Usted jugó en Inglaterra muchos años. ¿Fue algo más de la prensa que del equipo?

R. Ellos no dan importancia a los contrarios. Creían que Croacia no podía correr. No se enteran de la gente con la que van a competir, de su cultura.

P. ¿Cómo es esa cultura?

R. El croata es el mejor luchador del mundo. Por eso hemos sobrevivido tantos años. Cuando todo el mundo se va para abajo, nosotros nos vamos para arriba. A morir, nunca. A decir basta, nunca. Así somos, esa es nuestra tradición. Cuando un croata se pone la camiseta de su selección, el mundo cambia. ¿Sabéis lo que dijo Napoleón? Dadme 100.000 croatas y conquisto el mundo.

P. ¿Han aprendido a adaptarse a cualquier coyuntura?

R. No tenemos un lugar para entrenar, la selección no tiene su estadio. Más del 90% de los ingresos de los equipos de nuestra liga provienen de la venta de jugadores. No hay patrocinadores, no hay dinero de la tele, no hay nada.

P. Entonces, ¿qué tienen?

Los equipos de nuestro Mundial, el de Francia 98, eran mejores que los de Rusia

R. Hay talento y entrenadores. Nada más. Las grandes potencias invierten millones en campos, analistas… El fútbol es un juego ¿De dónde vienen los mejores jugadores? ¿De los ricos? Vienen de los lugares donde no hay nada, ahí es donde está el talento. En las grandes ciudades, donde los chicos están con la Playstation y las computadoras no hay fútbol. Y Croacia, gracias a Dios, todavía no tiene nada. El fútbol es de los pobres. ¿Cuántos jugadores salieron del Barcelona en los últimos 10 años? ¿Después de Messi? Uno o dos. ¿Y cuánto dinero invierten? Hacen sus escuelas por todo el mundo para cobrar, no para hacer jugadores. La lógica de los equipos grandes, como el Madrid y el Manchester no es invertir en la producción, no tienen tiempo en esperar jugadores. Producen los pobres: Croacia, África, Argentina, Brasil…

P. ¿Era demasiado utópico imaginar a Croacia en la final?

R. Es una locura decir que esperábamos esto, pero sí creíamos que teníamos mucha calidad y que podíamos llegar lejos. Le ganamos bien a Nigeria, de una manera impresionante a Argentina y en el tercer partido mostramos al mundo que podíamos ganar con suplentes.

P. En la fase de eliminatorias, les costó más.

R. Tuvimos más dificultades. Para nosotros eran rivales muy duros.

Modric es el mejor jugador de la historia de Croacia. Esperamos que el Balón de Oro termine en sus manos

P. ¿Por qué?

R. A Croacia no le gusta jugar con equipos que se defienden con dos líneas en bloque y te hacen cinco contragolpes por partido. A Croacia le gusta jugar, tocar. Y, hay que decir la verdad, Rusia eliminó a España y eso nos abrió la puerta de una manera impresionante. No hubiese sido lo mismo jugar contra España.

P. Francia también puede cederles la iniciativa.

R. Es un equipo diferente. El más fuerte del campeonato. Tiene 23 jugadores muy buenos. Tiene juventud, experiencia, rapidez, técnica. Tenemos que estar tranquilos y hacer nuestro juego.

P. ¿Encuentra similitudes entre la Francia del 98 con la de este Mundial?

R. El fútbol cambió mucho. Todos los equipos eran muy fuertes entonces. Nuestra generación era muy buena también: Suker, Boban, Prosinecki, Jarni, Stanic, Bilic, yo… Creo que los equipos de nuestro Mundial, el de Francia, eran mejores que los de hoy.

P. ¿Técnica o físicamente?

R. Técnicamente y físicamente. Cuando recuerdo esa Francia, ese Brasil… Había mucha calidad en esos equipos.

P. Su generación tuvo mucho mérito, entonces.

R. Yo estoy seguro de que jugar ante la Rumania de Hagi e Ilie era mucho más peligroso que esta Dinamarca que solo tiene a Eriksen. La Alemania del 98 era mucho más fuerte que esta Rusia. ¿Qué decir de Inglaterra? Llegaron a las semifinales porque ya no estaban ni Argentina ni Alemania ni Brasil… Tampoco están Italia y Holanda. Dame un equipo de este Mundial que le pueda competir a la Holanda del 98.

P. ¿Modric es el mejor jugador de la historia de Croacia?

R. Claro que sí. Sin ninguna duda. Pregúntele a Suker, a Boban, a quien quieras. Todos dicen lo mismo. Esperamos que el Balón de Oro termine en sus manos.