Inglaterra-Bélgica, distintos estilos, mismo futuro

Sorprendió Inglaterra en Rusia; Bélgica, no. Hacía tiempo que la generación de Hazard (27 años), De Bruyne (27) y Lukaku (25) amagaba con grabar su nombre en la historia grande del fútbol. En Brasil 2014, cayó con Argentina en cuartos de final (1-0). También quedó entre los ocho mejores en la Eurocopa de Francia 2016, entonces víctima de Gales. Hace dos años, Roberto Martínez, acompañado por Thierry Henry, se hizo cargo de un equipo que buscaba dar el salto definitivo en Moscú. Para Inglaterra, en cambio, casi todo era nuevo en el 2018, desde el entrenador, Gareth Southgate hasta una camada de futbolistas como Kane (24), Stones (24), Sterling (23) y Dele Ali (22), consolidados en la Premier, emergentes en el mundo.

Inglaterra, ayudada por la llave, llegó hasta donde pudo; Bélgica hasta donde la dejó Francia. El joven equipo de Southgate no supo gestionar el partido ni el marcador ante la experimentada Croacia, mientras que los muchachos de Roberto Martínez caminaron a paso firme por Rusia hasta que se toparon con Les Blues. “Tenemos que volver a estar entre las 10 selecciones más importantes del mundo. Buscamos construir un sistema, algo que ya ha empezado en las categorías inferiores (campeón del mundo sub 17 y sub 20, en 2017) y necesitamos seguir progresando en la absoluta”, aseguró Southgate, en la previa del duelo ante Bélgica por un lugar en el tercer escalón del podio. Será su segundo choque, en el primero, con mayoría de suplentes en ambos equipos, ganaron los Red Devils. “No tenemos la oportunidad de jugar este tipo de partidos de la Copa Mundial todos los días. Estamos motivados”, aseguró Roberto Martínez.

Bélgica consolidó estilo en Rusia, impecable ante la poderosa Brasil, superada en el balón parado por Francia. “En este Mundial hemos sido un equipo que ha llevado el nivel de juego a una dimensión distinta en la historia del fútbol belga”, apuntó el técnico de los Red Devils, que buscará por primera vez en su historia finalizar tercero (acabo cuarto en México 86). Bélgica afianzó su estilo, Inglaterra cambió de piel. “Tiene una nueva mentalidad. Los jugadores tienen nuevas ideas, Es un fútbol más competitivo”, analizó Martínez a su rival. Y remató Southgate: “Ahora se asocia Inglaterra con el disfrute, con la alegría. Hay una energía y una conexión que creo que será importante en el medio y largo plazo”. Inglaterra pasó de la indiferencia a la euforia, para descansar en la esperanza. Al final, en los Three Lions ganó el sentido común para celebrar el rejuvenecer de su fútbol. Bélgica ya hace tiempo que se reinventó. Con distintos estilos, belgas e ingleses miran abrazan con optimismo al futuro.