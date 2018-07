Allegri: “Cristiano a la Juve es algo extraordinario también para el fútbol italiano ”

Cristiano Ronaldo todavía no ha aterrizado en Italia, está previsto que lo haga el lunes, en Turín, para su presentación como nuevo jugador de la Juve. En la ciudad piamontesa, sin embargo, ya se ha desatado la fiebre CR. La tienda on-line del club se ha colapsado esta mañana: demasiadas peticiones para comprar la nueva camiseta del portugués. En las redes sociales el efecto ha sido parecido. Según los medios italianos, en una sola hora los seguidores de Instagram de la cuenta oficial de la Juve han aumentado de un millón (más de 11 en total), a Twitter se han sumado cien mil más (ahora superan el millón de followers) y en Facebook se han registrado 400.000 nuevos likes.

"El presidente Andrea Agnelli y el club han hecho algo extraordinario para la Juve con el fichaje de Cristiano, pero sobre todo para el fútbol italiano", ha comentado esta mañana Massimiliano Allegri, técnico de la Juve, después de un encuentro con Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo. A Allegri, que hasta la llegada de Cristiano Ronaldo era el que más cobraba en el club con 8 millones, le han preguntado dónde colocara al portugués en su esquema (la Juve espera que se haga oficial la contratación de Maurizio Sarri en el Chelsea para vender a Higuaín). "¿Dónde y cómo va a jugar? Como siempre ha hecho: intentando marcar goles", contestó el técnico que hace unas semanas recibió la llamada de Florentino Pérez con una oferta para sustituir a Zidane en el banquillo. El italiano ya se había comprometido con la Juve y dijo que no.

Allegri, que este año se despidió de los cuartos de Champions contra el Real Madrid y ha perdido dos finales (contra el Barcelona en 2015 y contra el Madrid en 2017) busca el trofeo que falta en las vitrinas de la Juve desde 1996. "Siempre hemos tenido como objetivo ganar la Champions, el fichaje de Cristiano seguro que nos concienciará aún más para lograrlo", ha asegurado Allegri. El conjunto bianconero es el que más finales (siete) ha perdido.

"No he hablado con él por teléfono, el lunes creo que le presentarán así que, quedaremos ese día. Me han dicho que está muy feliz por haber fichado por la Juve, es un gran profesional y será un plus importante para un equipo como el nuestro que ha hecho grandes cosas", ha comentado Allegri. Le preguntaron también si empezaba un nuevo ciclo y contestó que para él todos los años empieza uno nuevo. "Este equipo ha cambiado mucho en los últimos cuatro años y este verano se ha hecho una gran política de fichajes".