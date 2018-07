Stones, el Piqué de Inglaterra

A John Stones se le atragantó el último tramo de la temporada en el Manchester City. El central, condenado por las lesiones, miró desde el banquillo como Otamendi y Kompany lideraban la zaga del equipo de Pep Guardiola, campeón histórico de la Premier League con 100 puntos. Entonces, las miradas volvieron a posar sobre el Stones, hasta se especuló con una posible salida de los Citizens. Un rumor que el técnico de Santpedor no dudó en apagar. “John fue una pieza importante en nuestro título, no era fácil volver de una lesión. Mientras yo esté en Manchester, él estará aquí con nosotros”, subrayó el expreparador del Barcelona. No fue un alegato cualquiera, Guardiola entiende a Stones como el defensor del futuro.

Cuando Guardiola llegó a Barcelona en 2009, le pidió a Txiki Begiristain, director deportivo azulgrana, que repescara para su Barça a un joven Gerard Piqué, por entonces 20 años. Después de ocho años, cuando asumió el mando en el Manchester City tenía una demanda similar para Begiristain esta vez al mando de la secretaria técnica de los Citizens: Stones, de 22 años. El director deportivo cumplió y convirtió al defensa inglés en el central más caro de la historia. El cuadro de Manchester le pagó al Everton 55,6 millones de euros. Una campaña después, el entonces fichaje récord de Stones bajó al tercer lugar del podio, el Liverpool pagó 84 millones por Virgil Van Dijk mientras que el City desembolsó 57, 5 por Benjamin Mendy.

En cualquier caso, como suele suceder cada vez vez que un fichaje rompe la banca, el juego de Stones quedó bajo los focos. En Manchester entienden que a Stones le costó su primera temporada en el City. Un poco mareado por el precio de su traspaso, otro poco agobiado por el método Guardiola. “Piqué tuvo a Puyol, a Márquez y a Milito en su primera temporada en el Barça, Stones estaba con Kolarov, Kompany lesionado y Otamendi, que también estaba en proceso de adaptación”, aseguran desde el club inglés. En la última Premier League, Stones jugó 18 partidos en los que recuperó una media de 3,73 balones y entregó 66,3 pases por encuentro.

Aprendiz en el City, líder en Inglaterra. Participó en los cinco partidos de la selección británica en el Mundial, robó 4,48 balones y entregó 63,8 pases por encuentro. Stones es el punto de partido del juego de Three Lions, cada vez más europeizado, sin ningún temor en salir con el balón al ras del suelo desde la zaga. “¿Si Stones es mi Piqué?”, cuestionó Southgate; “es difícil compararlos. John posee un estilo de juego que nunca habíamos tenido en nuestro fútbol. Necesitamos a gente que juega de esta manera si queremos progresar. Tiene buen pie, lee los partidos y defiende muy bien. Físicamente, ante Suecia, hizo un partido muy bueno”.

Hace tiempo que el técnico de Inglaterra está enganchado al fútbol del defensa del City. “Cuando estábamos en la sub-21 tuve una conversación con John”, cuenta Southgate; “le dije que si quería sacarse el balón de encima que lo hiciera, pero que yo quería hacer un juego diferente. Y él es un jugador diferente”. Capitán de la sub-19, sub-20 y sub-21 de Inglaterra, la última Eurocopa la miró desde el banquillo. Hasta que Southgate tomó el control de los Pross. Ya nadie lo borra del once de Three Lions. “No te das cuenta de lo que significa tenerle en el campo hasta que juegas sin él”, elogia Kely Walker a Stones.

Líder en el área de Inglaterra, también en la de sus rivales. La estrategia es una de las claves del equipo de Southgate. Cinco de los 11 goles que llevan en Rusia fueron a balón parado, dos fueron obra de Stones ante Panamá. “Claro que es bonito marcar, pero a mí solo me interesa ayudar a mi equipo”, sostiene el central del City. No es el único defensa goleador en Rusia. De los 149 tantos que se han firmado en el Mundial, 27 han sido obra de los zagueros. Todo un récord, hasta ahora la cifra máxima de dianas marcadas por defensas había sido de 16 en España 82, Italia 90, Corea y Japón 2002 y Brasil 2014.

Stones se enciende con Inglaterra. Southgate ya lo sabía. “Tuve muchos pequeños problemas físicos en el Manchester que no se hicieron públicos, Southgate estaba al tanto de todo, porque hablábamos todo el tiempo. Siempre me dio tranquilidad y me dijo que confiaba en mí”, concluye el central de Three Lions. No le falló.