Maguire, de aficionado a goleador de Inglaterra

El 20 de junio de 2016, Inglaterra finalizó cero a cero su duelo ante Eslovaquia en Saint-Étienne. El empate, le alcanzó para sellar su pase a los octavos. Después perdió con Islandia y el final de la película ya se conoce. Hoy, en los Three Lions ya prácticamente no hay rastro del aquel equipo de Roy Hodgson: solo Henderson y Dele Alli, que ante los eslovacos saltó en el segundo tiempo, repitieron en el cuadro de Gareth Southgate en la victoria frente a Suecia por 2-0 que les sirvió para colarse, por primera en 28 años, entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo.

Se reinventó Inglaterra, tanto que hasta uno de los 39.051 espectadores que estaban ante Eslovaquia pasó de la grada de la Stade Geoffroy-Guichard al césped en el Cosmos de Samara. No fue uno cualquiera. Harry Maguire, en Francia seguidor de Inglaterra; en Rusia, goleador ante Suecia.

“Siempre hay que creer. Hace dos años estaba viendo a Inglaterra en Francia con mis amigos. Ahora en el avión hacia Rusia. Cómo han cambiado las cosas”, tuiteó Maguire (25 años), de camino a Sant Petersburgo, lugar de concentración de la selección. No es casualidad la presencia del central del Leicester en el once. Hace tiempo que el técnico de Inglaterra seguía sus pasos. Tras pasar por la juvenil de Los Tres Leones, a Maguire se le atragantó su llegada a Primera. Curtido en la cantera del Sheffield United, se estrenó en Championship (Segunda A) en 2010-2011. Descendió. Tres temporadas en la League One (Segunda B), parar saltar al Hull City en la Premier. Otro descenso.

A Leicester por 19 millones

Pero, el Leicester estuvo rápido para pescarlo por 19 millones de euros en el verano de 2017. “En mi última temporada en el Hull, se hablaba de que Southgate había venido a mis partidos. Eso me dio motivación para trabajar duro en pretemporada con mi nuevo club”, aseguró el central, en septiembre del año pasado. Un mes después, hizo presentación oficial con la mayor. Y, justamente, ante Eslovaquia. Cinco partidos le alcanzaron para ganarse su lugar en el once de Southgate en Rusia. “Su potencial es espectacular”, lo piropea el técnico británico; “tiene una gran personalidad y cuenta con buenas cualidades defensivas. Casi todo aterriza en su cabeza en ambas áreas”.

Sus 193 centímetros lo convierten en una pieza clave para Inglaterra: cinco de sus 11 goles en Rusia llegaron desde la estrategia, más otros dos de cabeza. “Estaba ansioso por tenerlo a Harry en buena forma porque sabía que podía jugar a este nivel, aunque no estoy seguro de que él pensara lo mismo. Maneja el balón como los mejores centrales del torneo y afortunadamente está ganando en confianza. Hemos marcado goles a balón parado gracias a su trabajo y hoy ha obtenido el que se merecía”, subrayó Southgate. Y completó Maguire: “Estoy satisfecho por el gol, pero lo más importante es la victoria. Es lo que queríamos y lo hemos conseguido”.

Se ilusiona la hinchada inglesa en Rusia. También, Maguire, de aficionado a goleador: “He experimentado ser fan. Sé lo que significa y los sacrificios que ellos hacen. Es un viaje costoso. Por eso daremos todo lo que podamos para tener éxito”.