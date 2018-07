Maradona: “España careció de un Xavi ante Rusia”

Tras la sorprendente eliminación de España del Mundial las reacciones del mundo del fútbol no se han hecho esperar. Ninguno de los miembros de la selección se ha librado de las críticas después volver a casa este domingo tras perder en los penaltis con Rusia. Uno de los más duros fue Diego Armando Maradona, que aseguró que a España le faltó profundidad. "España careció de un Xavi, alguien capaz de filtrar pelotas. Hoy más que nunca se notó su ausencia para mantener el mediocampo", explicó el astro argentino.

Maradona señaló a Isco como uno de los culpables de la derrota de España. "Iniesta, cuando entró al campo, le dio un poco de sabor al juego. En cambio, Isco traslada mucho el balón y define poco", aseguró para explicar la falta de profundidad en el juego español. En la misma línea se manifestó el exjugador del Manchester United y de Inglaterra, Rio Ferdinand, que afirmó que a España le falta un plan b: "Tuvieron muchos éxitos con su estilo, pero llega un momento que tienes que encontrar una alternativa y buscar a tus delanteros. Se merecen estar fuera del Mundial".

Tampoco se libró de las críticas el seleccionador, Fernando Hierro. Para Steve McManaman, antiguo compañero de Hierro en el Real Madrid, el entrenador malagueño no planteó bien el partido: "Quiero mucho a Fernando, pero no entiendo por qué jugó con cinco centrocampistas". El entrenador italiano Arrigo Sachi también incidió en el papel del antiguo director deportivo de la Federación. "La posesión de la pelota tiene sentido si estás buscando una brecha. La de la selección española fue una posesión lenta y aburrida. Perdieron merecidamente".

Una de las reacciones más sorprendentes fue la de Cesc Fábregas. El centrocampista del Chelsea calficó el penalti que falló Koke como "uno de los peores penaltis que puedes tirar. No va al centro ni a un lado, se queda a medio camino". El que fuera campeón de la Eurocopa y del Mundial con la Roja lamentó también el pobre papel de España en Rusia. "Había muchas esperanzas puestas en esta generación. La gente estará muy decepcionada", concluyó Fábregas.

Por último, Javier Tebas, presidente de la Liga, no dudó en utilizar la palabra "fracaso" para describir el papel de España en Rusia. Además, habló de la salida de Lopetegui dos días antes de comenzar el Mundial: "Si alguien llevaba 20 partidos sin perder, lo lógico es que hubiera continuado. No es ventajismo pensar que esa decisión era precipitada". Aun así, pidió no juzgar a ninguno de los jugadores por su rendimiento en el Mundial, e hizo público su apoyo a unos de los más criticados, el portero del Manchester United David de Gea. "No tenemos que ser radicales. De Gea puede ser portero para cualquier selección", sentenció.