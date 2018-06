Despedidas con honores en el Mundial de Rusia

Los sentimientos son encontrados. Tristeza por la eliminación, alegría por el triunfo. "Me siento genial pero a la vez un poco vacío", dijo el entrenador de Corea del Sur después de vencer 2-0 a Alemania en la última jornada del grupo F. "Dijimos que solo había un 1% de posibilidades de ganar. Les dije a mis jugadores que era un esfuerzo desesperado para ellos y que tenían que luchar hasta el final", agregó. Los goles de Kim Young-gwon y Son Heung-min, a los 90+3 y 90+6 minutos, le dieron la despedida con honores al equipo asiático que, pese al gran triunfo, también consumó su eliminación en el Mundial.

Perú, Arabia, Túnez y Polonia se fueron de Rusia de la misma manera: con la cabeza en alto y una victoria en la maleta. Llegaban a la última jornada ya eliminados y no peleaban por nada... o sí, por el honor. La selección peruana de Ricardo Gareca fue recibida el jueves en Lima con una gran ovación. Casi como si hubieran salido campeones. "Ohh Gareca no se vaaa, no se vaaa, no se vaaa, Gareca no se va", corearon los aficionados en el aeropuerto. Con la victoria 2-0 ante Australia, los hinchas y los jugadores pudieron disfrutar del primer triunfo del equipo en cuatro décadas en una Copa del Mundo. La participación, tras 36 años de ausencia en un Mundial, inició como una fiesta y terminó como una fiesta.

Los aficionados peruanos esperando a su selección en el aeropuerto en Lima. Ernesto Arias EFE

Polonia, "la inanimada" Polonia, perdió primero ante Senegal (1-2) y después ante Colombia (0-3) y fue una de las primeras grandes selecciones que le dijo adiós al Mundial. Con un Lewandoswki vacío de goles, el partido ante Japón no prometía mucho. Pero a los 60 minutos, Jan Bednarek convirtió un tanto que le dio el triunfo a Polonia y que puso contra las cuerdas al seleccionado japonés, al que lo salvaron las tarjetas. "Este tercer partido se volvió muy importante, casi una obsesión, queríamos confirmar que este equipo polaco lucha hasta el final y que puede darle una alegría al pueblo", confesó el entrenador Adam Nawalka.

Jan Bednarek celebra el gol del triunfo polaco ante Japón. ZURAB KURTSIKIDZE EFE

El duelo entre Panamá y Túnez fue un duelo entre eliminados. Panamá buscaba su primer triunfo en su primer Mundial que le valiera como un premio al esfuerzo. Túnez, por su lado, anhelaba la segunda victoria mundialista de su historia 40 años después de la del Mundial del 78. Y lo logró. Los africanos remontaron (1-2) en la segunda parte el gol de Rodríguez antes del descanso y cerraron el capítulo de Rusia 2018 con "una victoria merecida". "Túnez acabó bien, rindió bien en los tres partidos, creo que fue una victoria merecida y cuando nos tocó este grupo sabíamos perfectamente que nuestra mejor esperanza era ser terceros", admitió el técnico Nabil Maaloul tras el partido.

Los aficionados tunecinos celebran en las calles de Rusia. @tunisiefootball

Otro duelo entre eliminados fue el de Arabia Saudí-Egipto. Si Mohamed Salah no pudo festejar ninguna victoria en el Mundial de Rusia fue un poco por culpa de Arabia. La selección que dirige el argentino Pizzi ganó (2-1) en la última jornada del Grupo A tras remontar un gol precisamente de Salah. "Hemos conseguido la victoria, una honorable victoria", dijo Salem Al Dawsari, el jugador del Villarreal que convirtió el tanto del triunfo en el minuto 94. Tras la eliminación, Pizzi amplió su contrato como seleccionador de Arabia hasta el final de la Copa Asiática que comienza en enero. Los tres puntos valieron más que tres puntos.

Los hinchas de Arabia, después del triunfo en el Volgogrado Arena. ZURAB KURTSIKIDZE EFE

La selección de Marruecos también llegó eliminada al partido ante España. Tras perder los dos primeros partidos por la mínima, estuvo a minutos de lograr una histórica victoria ante La Roja. El VAR y Aspas se lo impidieron. El final fue 2-2 y un puntito que sabe a poco después del buen fútbol desplegado durante la fase de grupos. "Por supuesto, nos hubiera gustado ganar a España porque vinimos para eso. Hemos sufrido como todos los equipos que se enfrentan a España. Cuando miras al equipo, es una mezcla del Barça y el Real Madrid, así que hay que felicitar a los jugadores, a todos, por este Mundial", dijo el seleccionador Hervé Renard. Y sentenció que el empate definitivo no amargó ninguna despedida: "Estamos saboreando este momento. Pensaré sobre el futuro más adelante. Esperaremos hasta que acabe el Mundial. Ha sido una excepcional experiencia, hemos aprendido lo que es jugar al más alto nivel".

Faycal Fajr flamea la bandera de Marruecos tras el empate ante España. MARTIN DIVISEK EFE

Así, tanto Marruecos como Perú, Polonia, Arabia, Túnez y Corea, le dijeron adiós a Rusia con una tristeza camuflada detrás de varias sonrisas. Las únicas tres selecciones que no sumaron ni un punto en el Mundial fueron Panamá, Egipto y la Costa Rica de Keylor Navas. El resto, se despidió con honores.