Ocho eventos deportivos que le encantarán a sus hijos

Las vacaciones son la oportunidad perfecta para involucrar a su hijo en deportes y actividades outdoor. Es cierto que “se puede llevar a un caballo al arroyo, pero no se le puede obligar a beber”, o que usted se puede esforzar para que su hijo le guste la bici de montaña y que este no la quiera ver ni en pintura. Pero no es menos cierto que es más fácil que el caballo beba estando al lado del arroyo que jugando con la Xbox. Así que ya sabe, cree un ambiente propicio, anime a su hijo, empápele de experiencias y cruce los dedos. Aquí le dejo ocho eventos deportivos que he estado investigando para organizar mis vacaciones e intentar subir a mi hijo a una tabla, una bici o simplemente aficionarle a la naturaleza.

[1] OA2 Mozucos Challenge - playa de Luaña (Cantabria) del 8 al 9 de septiembre

ampliar foto OA2 Mozucos Challenge. Víctor Crespo ObsessionA2

Evento de surf y skate donde más de 100 niños de diversas edades participaran en las competiciones en diversas categorías. Mención aparte merece la modalidad “De tal palo, tal astilla”, en donde un equipo formado por un padre o madre y un hijo o hija competirán contra otras parejas en surf y skate, participando cada uno en una única modalidad. Además, a lo largo del fin de semana se podrá disfrutar en la playa de Luaña de diferentes actividades paralelas a la competición, como pala cántabra, pilates, yoga, música, food trucks, zona infantil con hinchables, mercado y zona grafiti.

[2] JEEP TARIFA PRO 2018 – Valdevaqueros (Cádiz) del 26 de junio al 1 de julio

Este va a ser un evento especial ya que va a combinar dos disciplinas, por primera vez, del kitesurf: el strapless, que se practica con tabla de surf y cometa, y air games, en el que hay que ir con los pies sujetos a la tabla. La competición contará con los mejores surfistas del circuito y se celebrará en un entorno natural fantástico y una ciudad que vive la cultura del surf “a tope”. Aquí seguro que su hijo, se queda embobado viendo la espectacularidad de los saltos y la juventud de algunos competidores.

[3] Copa del Mundo y Mundial Máster de BTT 2018 – Vallnord (Andorra) 10 al 18 de julio

Viajamos hacia el norte, nos bajamos de la tabla y nos subimos a la bici. En Vallnord se podrá disfrutar de la Copa del Mundo (Unión Ciclista Internacional -UCI) de la Bici todoterreno en sus modalidades Cross-country Olímpico (XCO) y Descenso (DHI) y la semana siguiente, con las mismas disciplinas, se celebra el Mundial Máster. Después de la fiesta de la bicicleta, su hijo y usted pueden disfrutar de un sinfín de rutas MTB o actividades en la naturaleza en Andorra. Un plan 10.

[4] Euro Beach Soccer League 2018 – Nazaré (Portugal) del 6 al 8 de julio

Si su hijo es muy futbolero, y ahora con los mundiales no hay forma de sacarle el balón de la cabeza, puede ser una buena idea llevarle a disfrutar de la liga europea de fútbol playa de Nazaré donde Portugal, España, Ucrania y Turquía se batirán el cobre. El fútbol playa es una modalidad muy espectacular y divertida del fútbol, así que la diversión y la fiesta están garantizadas…pero además, estando en Praia da Vila, es posible que se disfrute de algo de buen surf y su hijo intente practicar otra disciplina deportiva.

[5] URBAN FESTIVAL – Valencia 15 de septiembre

Todo lo que le “flipa” a sus hijos, BMX, skate, parkour, tricking y break dance, en el extraordinario espacio del río Turia. Con talleres, música, zona de mercadillo y competiciones. Todo lo que el deporte y la cultura urbana pueden aportar en un solo festival. Prepare pasta para comprar alguna tabla porque su hijo se la pide seguro. En el mismo cauce del Turia puede visitar el oceanográfico, o alquilar unas bicicletas y llegar por carril bici hasta la playa.

[6] PWA Windsurf Freestyle Grand Slam – Playa de Sotavento (Fuerteventura) del 26 de julio al 4 de agosto

Allí es donde empecé a hacer mis pinitos en el windsurf, un destino ideal para vacaciones en familia e iniciarse en el kite o windsurf. Y, por supuesto, para celebrar la prueba del circuito de la Asociación profesional de Windsurf (PWA). Acudirán los mejores surfistas que lucharán con vientos que hacen volar, literalmente, las tablas. Un espectáculo fantástico en mitad de playas infinitas sobre un océano azul como pocos. Fuerteventura siempre es una buena opción.

[7] Buff Mountain Festival - Vall de Boí (Lérida) 29, 30 de junio y 1 de julio

ampliar foto Jordi Rulló Buff Mountain Festival

La fiesta de la montaña, un menú de degustación con los mejores platos deportivos: trail running, MTB, escalada en bloque, marcha nórdica, rafting, descenso de cañones, vías ferratas o parapente. El festival se completará con conciertos de música en vivo, actividades infantiles, talleres de naturaleza o yoga, zona de exposición, zona de foodtrucks o cine. Los más pequeños tienen un protagonismo especial en las actividades infantiles (de 6 a 14 años) donde monitores les enseñarán a escalar, disfrutar de la tirolina, realizar circuitos en bici o aprovechar talleres de creatividad. El festival ideal para practicar las actividades outdoor en familia.

[8] Festival Internacional de Longboard – Salinas (Asturias) del 26 al 29 de julio

Volvemos al surf sin dejar el norte, para disfrutar de la fiesta de las grandes tablas: actuaciones musicales en directo, concierto, cine al aire libre, talleres para niños y surf town con tiendas, creativos y artistas…. ¡ah! y la competición internacional de renombre en surfing longboards, claro. Las longboards son fantásticas para iniciarse y el ambiente de Salinas es el ideal para empaparse del espíritu del surf.