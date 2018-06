Los 15 minutos de Pavón con los que llama a la puerta de la titularidad

Cristian Pavón es el novato de la Selección argentina. Con tan solo 22 años, ha conseguido meterse en la lista final para Rusia 2018 del entrenador Sampaoli. A pesar de su corta trayectoria en la liga nacional, cuando el técnico lo incluyó entre los 23, casi nadie en Argentina se atrevió a cuestionar la decisión. Algo poco común en un país conocido por tener una afición sumamente crítica con su selección. El delantero se estrenó en el debut de su equipo ante Islandia, donde ingresó por Ángel Di María, el jugador del PSG, cuando faltaba solo un cuarto de hora para el pitido final. Pero Pavón no necesitaba más, esos 15 minutos le valieron para pelear por la titularidad ante Croacia.

Una situación de penalti, que finalmente no fue cobrado, algunos desbordes y un tiro al área que terminó siendo una de las oportunidades de gol más claras que tuvo Argentina en el segundo tiempo ante Islandia. Pavón le dio al equipo la movilidad y la profundidad en el ataque que no había tenido en 75 minutos. No obstante, lo del 7 de Boca Juniors es previo al primer partido en la Copa del Mundo. El delantero debutó con la Albiceleste en noviembre del pasado año en un amistoso con Rusia y a los seis minutos de haber ingresado asistió al Kun Agüero en el gol que le valió la victoria a su equipo.

Los cinco amistosos que jugó Argentina en su camino al Mundial le alcanzaron a Pavón para demostrar su juego, y no tanto a Di María, que con su desempeño dejó muchas dudas sobre su titularidad. El delantero de Boca traía a la selección algo que no tenía, algo que el jugador del PSG no le estaba dando. "La verdad es que Cristian Pavón te da algo diferente de otros jugadores que hay. Vive yendo al espacio, es un jugador distinto dentro del plantel", decía Messi el pasado 30 de mayo, después de que Argentina le ganara un amistoso a Haití.

La dificultad que tiene el seleccionado sudamericano es que no termina de enganchar a su capitán con el resto del equipo. Cuando el diez no funciona, la Argentina no funciona. "El problema de Messi en la selección es que juega solo, le falta equipo", comenta Gerardo Salorio, preparador físico de las juveniles argentinas por más de 20 años. Ante el interrogante de por qué el rosarino no encaja con el equipo albiceleste, Salorio ríe: "Es lo que se preguntan todos los argentinos".

El histórico miembro del cuerpo técnico, conocido por ser la mano derecha de José Pekerman en el seleccionado, trabajó tanto con Messi como con Pavón y cree que el delantero de Boca puede ser la solución a la soledad del capitán. "Entró quince minutos y demostró mucho más que Di María en todo el partido. Podría funcionar bien", manifiesta. Lo que piensa Salorio es una idea ya sembrada en el país sudamericano, Argentina quiere ver a Pavón jugar.

Ya sea por su entendimiento con el capitán o por su velocidad y destreza en el campo de juego, a Pavón le valieron cinco amistosos y 15 minutos en el campo para ganarse la confianza de la gente y la duda en la lista de los once de Sampaoli ante Croacia.