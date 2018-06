El enigma Dybala

Y nunca aparece Dybala. Los primeros en salir al campo de entrenamiento de Bronnitsy, el centro de operaciones de la selección argentina en Moscú, son los sparringsde la sub-20. Se ubican en un rincón y comienzan a calentar. A los pocos minutos aparece el cuerpo técnico liderado por Jorge Sampaoli. Finalmente, llegan los titulares, Leo Messi y el Kun Agüero, como siempre, son los últimos en comparecer. Los suplentes trabajan más tarde. Paulo Dybala (24 años), el heredero de la 10 de Del Piero, Baggio y Platini en la Juve, todavía no ha comenzado un entrenamiento de Argentina desde el inicio. Es el único jugador de campo que Sampaoli no ha probado en el once titular. Ni en Buenos Aires, ni en Barcelona, tampoco en Bronnitsy.

ampliar foto Dybala, junto al grupo de los suplentes de Argentina. Ricardo Mazalan AP

“¿Alguien recuerda algún partido bueno de Dybala en la selección?”, cuestionan desde el cuerpo técnico. El delantero de la Juventus jugó 12 partidos con Argentina, ocho de titular. No marcó ni dio ningún pase de gol. Hasta Sampaoli se animó a revelar públicamente su decepción sobre su rendimiento. “Nos ilusionamos con que Dybala podía ser un jugador top. O nosotros no supimos encontrarle un lugar o él no se adaptó”, contó el técnico el pasado marzo, en la última gira de Argentina previa al Mundial. Entonces, Dybala estaba fuera de Rusia. Sin embargo, algo cambió en el esquema del preparador de la Albiceleste. En mayo, viajó a Turín para charlar con el enganche bianconeri. “Nunca tuve miedo de quedar fuera. Estaba tranquilo. Estaba haciendo bien las cosas en mi equipo”, subrayó Dybala, que firmó 22 goles en la Serie A. “Tenemos tiempo para lograr que sintonice con Messi”, apuntó.

“No creo que exista un esquema de juego para que Leo y yo podamos jugar juntos. Dentro del campo se puede andar desordenado y funcionar. Es una cuestión de conocernos”, apuntó Dybala. El problema es que no hay manera de que coincidan Messi y Dybala. Ni en el campo, tampoco en los entrenamientos.

“Va a parecer raro lo que voy a decir, pero es un poco difícil jugar con Messi en Argentina. Jugamos en la misma posición”, había expuesto el 10 bianconeri. La frase, según él, se malinterpretó. “Es una frase que la gente que la quiso entender, la entendió”, expuso. Y aclaró, por si las moscas: “De la mitad del campo hacia adelante, he tendido la posibilidad de jugar en todas las posiciones. Puedo jugar en cualquier lado”.

Tampoco ante Croacia

Pero a Dybala le tocará esperar. Contra Croacia, mañana, comenzará otra vez el duelo en el banquillo. Él no se desespera. Por ahora. “Soy muy optimista. Creo que en algún momento voy a tener la posibilidad de entrar. Trato de empezar cada práctica como si tuviese esa chance. Si no entreno con esa mentalidad, no voy a estar preparado para jugar cinco, 10, 45 o 90 minutos”, remató el 21 albiceleste.

En el cuerpo técnico corroboran la actitud de Dybala. “Es impresionante cómo entrena, presiona, corre, trabaja. Va a tener minutos”, advierten. En Bronnitsy, mientras tanto, Dybala comparece en el campo de entrenamiento. Nunca en el primer turno.