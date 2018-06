Fernando Alonso conquista las 24 Horas de Le Mans y ya tiene la doble corona

Fernando Alonso ha conquistado este domingo las 24 Horas de Le Mans con el TS050 del Toyota Gazoo Racing, junto a Nakajima y Sebastien Buemi, sus dos compañeros en el prototipo. La victoria le coloca a solo una carrera de obtener su ansiada triple corona, que certificará cuando logre las 500 de Millas de Indianápolis para acompañar al GP de Mónaco, en su palmarés desde 2006.

El triunfo en La Sarthe reconcilia varios relatos, contados en tiempos diferentes. 24 Horas, tres minutos, 12 años. El primero transcurre en Le Mans, donde Alonso estira y encoge el tiempo. Es consciente de que en 44 vueltas pueden estar las 24 Horas. Su coche pierde más de dos minutos con el otro Toyota, que lidera la carrera, y el asturiano decide someter a una persecución nocturna sin tregua a Conway, su piloto, que pierde 33 segundos y cede su prototipo al argentino Pechito López, que se queda sin oxígeno mientras aprieta el asturiano y también sin tiempo, un minuto menos con el mismo coche. “Recuperamos esos dos minutos por la noche, que era lo que sentíamos que podíamos y debíamos hacer si estábamos interesados en estar en la carrera”, explicaría luego el asturiano, que este domingo se ha proclamado campeón de la legendaria carrera junto a Sebastien Buemi y Nakajima, en el coche 8 del Toyota Gazoo Racing.

Tres minutos. El escaso margen que separó a Toyota de su primera victoria en la edición de la carrera en 2016. Al volante estaba Nakajima, el hombre que les ha dado la pole este año, que vio como su prototipo se quedaba sin potencia provocando dos escenarios paralelos: dramático en el garaje japonés y eufórico en el de Porsche, que le birló la victoria. El compañero del ovetense pudo volver a disfrutar de una ocasión para llevar el coche hasta el último minuto de las 24 Horas. El equipo se lo debía, incluso cuando el factor Alonso apuntaba a la posibilidad de que fuera el español el que acabara la carrera. En Toyota lo han repetido públicamente: el asturiano se ha adaptado perfectamente a la filosofía de equipo de la resistencia. Esos tres minutos eran un aviso para el futuro de que siempre puede pasar en este tipo de carreras. No importa que ya no esté Porsche, que la marca japonesa sea la única que sobrevive, frente a la menor pegada de los equipos catalogados como privados, sin tecnología híbrida, también en la categoría LMP1. En Le Mans se compite contra la carrera. Bien lo sufrió el coche número siete en la vuelta 359, a dos horas y veinte minutos del final. Kobayashi se saltó el pie lane cuando le tocaba entrar para repostar y tuvo que desacelerar para no quedarse sin gasolina. La distancia de una vuelta fue insalvable.

12 años. Es el tiempo que ha pasado desde que Alonso lograra su último Mundial de Fórmula 1 y también su primer GP de Mónaco, uno de las tres patas de la triple corona que solo ha logrado un piloto en la historia, Graham Hill en los años sesenta. En el horizonte, ahora, Indianápolis, mientras en el paddock de la Indycar se escuchan rumores sobre la posible llegada de McLaren al campeonato norteamericano, algo que podría ser clave para el futuro inmediato de Fernando Alonso, que podría estar fuera de la F-1.

Y mientras se decide, su temporada actual también se divide en dos trayectorias paralelas. Mundial de Fórmula 1 y de Resistencia. En el primero marcha séptimo, sin ninguna opción de pelear por el podio, mientras que en el segundo lleva pleno de victorias, tras su triunfo en las 6 Horas de Spa, también con doblete de Toyota.

En la categoría GTE-Pro los españoles Antonio García (Corvette) y Miguel Molina quedaron quinto y décimo de su clase.