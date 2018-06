Fernando Alonso vuela en la noche de Le Mans

"¡Alonso, Alonso!", se oye en una grada medio vacía, algo decadente con personas tiradas en el suelo, y otras luchando contra el sueño mientras un ruido ensordecedor por el tráfico lo invade todo cerca de la recta de meta. En ese momento Fernando Alonso deja el coche en el taller de Toyota, sale y sin quitarse el casco recibe las felicitaciones del personal de la marca japonesa. Son las cuatro de la madrugada y acaba de dejar una exhibición de película en la noche de Le Mans: 44 vueltas en las que le ha recortado, encendido, un minuto y medio al otro TS050, primero con Conway al volante y luego con Pechito López, que no pueden evita la fuga de segundos que le está provocando.

"Hay que tirar, tuvimos mala suerte con el safety y el stop and go de Buemi y nos quedamos a dos minutos medio por detrás, ahora estamos a unos 40 segundos, queda mucha carrera", analizó el español. "Sería una pena no ganar por penalizaciones y mala suerte, pero bueno, la carrera es larga y será la carrera la que decida quien gana", añadió. El éxtasis de Fernando llegó tras una serie de circunstancia que pusieron a su coche en una situación muy complicada. Sin otro rival para Toyota que Toyota, los dos prototipos iniciaron el primer cuarto de carrera con un baile en cabeza, estrategia y control, apenas olvidados en algunos momentos por las chispas del asturiano.

Pero en la vuelta 150, durante el relevo de Buemi el coche 8 sufrió un duro golpe. Se saltó una slow zone, zona lenta con un límite de 80 kilómetros por hora por algún incidente en pista. El suizo aseguró a su entorno que no sabía cómo había podido suceder, que él siempre se acuerda de poner el limitador, por lo que podría haber fallado. Uno de los GPS de la pista lo delató.

El desafío agitó a Fernando Alonso, que primero le quitó 33 segundos a Conway y más tarde se fue encendido a por Pechito López, al que le birló un minuto. 44 vueltas memorables con una media que rondaba los 3m 19 segundos, mejorando considerablemente a Buemi. "Igual que de día o igual que en cualquier otro sitio, es todo o nada, aunque sean 24 horas es una carrera al sprint y a veces hay que tirar y aprovechar el momento, tirar al máximo, encontrar ese ritmo y esa suerte con el tráfico que suele marcar los tiempos y salió bien", explicó Alonso.