David de Gea, el indiscutible de la familia

Cuentan en la federación que una de las primeras cosas que hizo Julen Lopetegui cuando fue nombrado seleccionador de España, en 2016, fue reunirse en Oporto con Iker Casillas para decirle que le convocaría si aceptaba que el portero titular sería David de Gea. El guardameta le replicó que entonces prefería no ir convocado. Protector ininterrumpido de la portería de la selección desde el Mundial de 2002 y líder carismático del grupo que logró las dos Eurocopas y el Mundial entre 2008 y 2012, el hombre se sintió desconcertado. Nunca fue un suplente acomodaticio ni tranquilo y no hay mayor desprecio para un gran competidor que negarle la posibilidad de competir. Desde entonces, De Gea se afirma sin rival. La presión que le oprime no proviene del exterior.

“Nosotros somos una familia y no vamos a dejar tirado a nadie”, dijo Fernando Hierro, el sucesor de Lopetegui, cuando le preguntaron por el penoso trance que adelantó a Portugal en el 2-1.

De Gea seguirá defendiendo el arco español. Pase lo que pase. Al margen de la gravísima inconveniencia que supone alterar el punto más sensible de la defensa en una competición lanzada, la plantilla no fue diseñada ni preparada para lo contrario.

Pepe Reina, que a diferencia de Casillas aceptó sumarse para cumplir con el difícil papel administrativo de portero suplente junto con Kepa, reflexionó sobre su misión hace unos días. “El problema es que de los 23 de la plantilla somos tres porteros y de los tres solo uno jugará. Con los futbolistas de campo esto pasa menos. Las puertas están más abiertas, puede haber más cambios, puede haber rotaciones. En la portería esto es difícil. En mi caso y en el de Kepa intentamos entrenar bien, darle calidad al grupo y apretarle las clavijas a David para que eleve su nivel”.

Pepe Reina: "Con Kepa intentamos entrenar bien, darle calidad al grupo y apretarle las clavijas a David para que eleve su nivel”

Es difícil elevar el nivel cuando los aspirantes saben que no competirán más que en los entrenamientos, a título lúdico. El escenario es perfecto para que De Gea se encuentre seguro. Sin embargo, el error que cometió en el inicio de la aventura mundialista suele relacionarse con estados de inquietud. Tres veces tiró Portugal entre los tres palos de España, el viernes en Sochi, y tres veces cantó gol Cristiano. La segunda vez desde fuera del área, con tiempo a reaccionar, fue raso, centrado, directo a las manos del guardameta que se inclinó, acomodó las manos para capturar la pelota y no pudo retenerla. Se le escurrió como el bagre entre los dedos del pescador. Desesperados, Ramos y Piqué ni se giraron para mirarle. No quisieron cargarle más peso del que ya llevaba.

“El Mundial es así”, dijo el muchacho de 27 años, tocado con una gorra de béisbol vuelta hacia atrás, al salir del camerino, igual que Loris Karius tras el drama de Kiev; “si fallas eres muy malo y si aciertas eres muy bueno. Hay que levantarse. Yo creo que el míster [Hierro] está conmigo. Yo estoy tranquilo, esto puede pasar a todos los porteros. Fue un balón difícil... ¡A seguir! A seguir entrenando y haciendo las cosas bien. Ganando a Irán daremos un gran paso en la clasificación”.

De Gea empieza su primer Mundial en la lupa de la hinchada. Casillas inició su historia mundialista de manera muy distinta. Solo el accidente que privó a Cañizares de competir en Corea elevó a Casillas a la titularidad que le convirtió en héroe a los 21 años, en la tanda de penaltis de Suwon.

Reina le valora, a pesar del tropiezo de Sochi y de Vila-real, en el amistoso de preparación, en donde hizo un despeje fallido antes de encajar el 1-1. “Su mayor virtud es la regularidad”, dice Reina. “Al final, es un chico que ha demostrado muchísima madurez desde temprana edad”.

En el United se ha convertido en la referencia de un equipo que vive a menudo encerrado en su área, con dos líneas de cuatro hombres por delante, estimulado por acciones continuas a su alrededor. Absolutamente nada que ver con el juego de España, en donde los rivales llegan poco y con más espacios, y en donde resulta preciso permanecer muy atento a lo que sucede en el campo para poder anticipar situaciones de peligro.

“Cuanto más activo y atareado estés más fácil es estar preparado”, dice Reina. “Pero David es muy completo y se ha adaptado al juego de la selección de maravilla. Lo necesitamos un montón para la salida del balón y él lo hace muy bien. Además, tiene un nivel de concentración alto, que cada vez que le llegan le permite parar”.

Cristiano le llegó poco pero le metió tres de tres tiros. David de Gea seguirá siendo indiscutible. Lopetegui se lo garantizó y Hierro dio su palabra.