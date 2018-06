Hierro: “Nos hemos levantado, demostramos personalidad”

El seleccionador español, Fernando Hierro, se mostró satisfecho con el resultado tras el empate del equipo ante Portugal a pesar de ceder las tablas en los últimos minutos. “Nos hemos sobrepuesto a las adversidades, el equipo ha creído y ha peleado con personalidad. No dejamos de creer, eso es importante. Pensamos en que nos hemos puesto dos veces por debajo pero cuando se tiene a alguien como Cristiano... Estoy satisfecho con el equipo, a pesar de encajar justo cuando mejor estábamos jugando”, afirmó tras el choque en Sochi.

Hierro se lamentó por el gol encajado en el minuto 88 y vio a los suyos con opciones de sentenciar el choque con 2-3 a su favor. “Estas cosas pueden pasar, era el mejor momento para nosotros. Teníamos posesiones largas y posiblemente pudo llegar el 2-4. Estábamos con mucha confianza. Son circunstancias, detalles. Es una suerte tener un crack así”, manifestó en referencia a CR7.

Hierro destacó el compromiso y el “orgullo” de sus pupilos. “Anímicamente, tenemos que estar muy orgullosos de los chavales, cómo nos hemos levantado de las adversidades del partido y remontado un resultado, cuando se te ponen dos veces por delante en el marcador. Hemos demostrado carácter, compromiso, orgullo, personalidad... Un equipo maduro, que no duda y sabe lo que quiere”, indicó.

El preparador también se refirió a Cristiano, autor de los tres goles portugueses: “Yo estoy muy orgulloso de los míos, no le quito que tengo una buena relación con él [Cristiano], que es un chaval extraordinario, pero no lo cambiaba por ninguno de los míos. No lo cambiaba”, explicó Hierro, que finalmente tuvo palabras de agradecimiento para los colaboradores de Lopetegui que se han quedado con la Roja.