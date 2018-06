Fernando Hierro y Sergio Ramos en directo, sigue la rueda de prensa de la selección

Ramos: "Yo estoy tranquilo por lo que pasó ante el Liverpool. Algunos se agarran algo por intentar ser un poco más populares, pero no les voy a contestar. No tengo nada que demostrar. Me gustaría despedir esta rueda de prensa con una sonrisa porque parece que estamos en un velatorio y mañana empezamos un Mundial".

EL PAÍS

Sergio Ramos: "Nosotros no tenemos que valorar nada. Son decisiones que no nos corresponde a nosotros. Donde podemos hacer algo es dentro del campo. No sé si Julen se ha equivocado o no, pero ni Hierro ni yo tenemos que contestar a eso. A lo largo del tiempo se escucharán más opiniones. Después del Mundial que cada uno diga lo que piense".