Hierro reunifica el vestuario

El nombramiento de Fernando Hierro como seleccionador de España en pleno caos tuvo un efecto desatascador. Repentinamente, la mayoría de la plantilla advirtió la posibilidad de volver a competir con la esperanza de lograr cosas importantes.

Los caminos del fútbol suelen ser paradójicos en la superficie. Por debajo, la corriente discurre por cauces naturales. Lo saben los veteranos que advertían que Julen Lopetegui estaba conduciendo a la selección hacia un pantano, y que por esa vía lo normal habría sido aquello que los aficionados habían visto la semana pasada. Empatar contra Suiza de mala manera y ganarle a Túnez después de jugar muy mal eran indicios de que algo había dejado de funcionar.

Los jugadores del Barça concentraban el núcleo indignado. Estaban hartos de la deriva de las decisiones del seleccionador desde hacía meses. Es poco probable que lo confiesen en público, para no dañar la reputación de un compañero, pero observaban la persistente presencia de Diego Costa como un síntoma de descomposición. No solo porque era evidente que el nueve no comprendía el modelo de juego sino porque, por el camino, se había puesto de manifiesto que el técnico ya no pensaba solo en el beneficio del equipo. Demasiados futbolistas barajaban conexiones entre la relación de la empresa de representación de Costa, el agente de Lopetegui, y los intereses del seleccionador por conducir su vida profesional.

“Tendremos que adaptarnos”, dijo Silva, la semana pasada, en una entrevista en la que le preguntaron por el ataque con Costa. Era todo lo que podía confesar públicamente un jugador profesional experto. Nadie debe adaptarse a aquello que es beneficioso.

Hierro fue recibido con alegría por casi todos. De Gea, Alba, Saúl, Thiago, Isco, Rodrigo o Nacho le conocen desde que jugaban en las categorías inferiores. Piqué, Busquets y Ramos le admiraban desde que eran niños y aprendieron a establecer lazos de complicidad cuando le conocieron como director deportivo entre 2008 y 2012, durante el periodo de mayor éxito del equipo de España. Puede que Hierro no tenga experiencia en ciertas metodologías, pero ha sido generalmente reconocido como un líder nato en vestuarios sobrecargados de tensión. Su discurso sencillo en Krasnodar los dejó a todos profundamente conmovidos: “Tenemos una gran oportunidad. El reto es apasionante. Es verdad que solo tengo un año de experiencia en el Oviedo, un año de experiencia de segundo entrenador, y 30 años rodeado de balón”.

Lopetegui fue el hijo de una personalidad, llegó al fútbol por la vía rápida, y aunque nunca cuajó en figura siempre se movió como un patricio. Hierro, nacido hace 50 años en Vélez, un pueblo de la sierra malagueña, comenzó trabajando en un taller mecánico antes de acabar accidentalmente en el fútbol profesional para demostrar su nivel de superclase. El hombre sabe lo que es remontar. Su don de gentes, su astucia disimulada, y el cariño con que se suele aproximar a la gente, le valen conquistas espirituales a menudo. Así se ganó el aprecio de los veteranos culés, desde Puyol a Xavi, y desde Busquets a Piqué. En las circunstancias de Krasnodar, no necesitó consolar a los dos últimos.

Más tristes se encontró a los madridistas, pero ahí tampoco encontró resistencias. Al contrario. Padrino de Isco en el Málaga y amigo de Ramos, no debió exhibir credenciales de madridista icónico. “Yo he recibido un feedback fantástico”, dijo. “¡Fantástico! Este es un grupo cohesionado, maduro. La clave es tocar lo mínimo posible”.