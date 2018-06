Hierro: “No podía decir que no”

Hierro, durante su presentación. JAVIER ETXEZARRETA (EFE ) / VÍDEO: QUALITY

Prácticamente a la misma hora, como contraprogramados, Julen Lopetegui se adentraba en el aeropuerto de Krasnodar para tomar un vuelo rumbo a España y Fernando Hierro, su sucesor en el cargo, comparecía en su presentación como nuevo seleccionador. A uno se le veía alicaído, al otro con gesto de tremendas circunstancias. "Estoy muy triste", reconocía el guipuzcoano. "No podía decir que no, no me lo perdonaría. Es un reto apasionante. Las circunstancias son las que son y a partir de ahí acepto la responsabilidad con valentía, como no puede ser de otra forma", aseguraba Fernando Hierro, el hombre al que acudió Luis Rubiales tras cesar a Lopetegui por su fichaje por el Real Madrid a tres días de comenzar el Mundial. Una "traición" irremediable para el nuevo dirigente de la Federación.

"Era la primera opción y lo hemos hablado todo sobre la marcha. No ha habido tiempo", argumentó Rubiales. Hierro, un hombre con un solo año de experiencia en los banquillos en Segunda con el Oviedo, asumió un reto que se antoja extremadamente delicado. Con una línea de juego establecida y Portugal a 48 horas, no hay margen de maniobra ni reagrupación en una plantilla golpeada por la situación. "No podemos tocar en dos días dos años de trabajo. Una gran parte del staff sigue con nosotros, hemos visto vídeos del próximo partido, tenemos que ser inteligentes, coherentes y de aquí a Portugal no tenemos mucha capacidad de cambio. He estado presente en todos los entrenamientos y en el día a día. La clave es tocar lo mínimo posible", dijo que Hierro.

El seleccionador insistió en no hablar del pasado y aseguró que su conciencia está tranquila. "Nuestra prioridad es centrarnos en lo deportivo. Si no estuviera convencido no estaría aquí. Yo tengo la conciencia muy tranquila. La prioridad es centrarse en lo deportivo porque el reto es lo suficientemente importante como para pensar en otra cosa. Tenemos que ser positivos, valientes, dar un paso adelante No tengamos ninguna duda de que los jugadores no vayan a asumir su responsabilidad. Los chavales estaban ilusionados en este Mundial. No tenemos tiempo para lamentarnos. El objetivo es pelear por el Mundial y tenemos una gran oportunidad. Que estos dos días no nos sirvan de justificación", reveló el antiguo secretario técnico, que este martes a las 19.30 dirigirá su primera sesión de entrenamiento y desde mañana contará con dos ayudantes, uno de ellos Carlos Marchena, actual miembro de la secretaría técnica del Sevilla. "Les he dicho a los jugadores que puedo mirar a todos a los ojos. Estoy muy tranquilo", subrayó un Hierro que no se descartó para un futuro: "Mi cargo es Portugal, y después el siguiente y el siguiente. No pensamos en otra cosa que no sea el Mundial".

Cuestionado por su librillo, no fue muy preciso. "Me gustaría que mis equipos jugaran bien, metiendo tres goles más que el rival, eso es lo que me gustaría", bromeó Hierro, que ya ha mantenido una charla con sus nuevos jugadores. "La charla la iba a dar a los empleados y ahora se la he dado a los jugadores, les he dicho que tenemos un reto muy bonito, que no nos podemos escudar en que esto nos quite de nuestro sueño", dijo. "El feedback que he recibido yo es fantástico, lo que no puedo decir es lo que sienten los demás. El mío ha sido fantástico, un grupo unido, si van a cenar van todos juntos, les veo cohesionado y sabiendo por lo que va a pelear".