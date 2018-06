El vídeo con el que Griezmann alimenta la incertidumbre sobre su futuro

El comienzo del vídeo con el que Griezmann podría desvelar su futuro.

"Estaréis hartos de los comentarios, de cuánto me dan o cuánto no me dan, pero la verdad es lo que voy a decir ahora". Hasta ahí llega el vídeo, o mejor dicho, la parte del vídeo con el que Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, anunciará la decisión que ha tomado acerca de su futuro. Un nuevo capítulo, después de que el pasado martes Griezmann anunciara en rueda de prensa que no era "el día" para desvelar cuál sería su destino, si el Atlético o el Barcelona, aunque aseguró que la decisión ya estaba tomada.

La Cadena Cope informó en la noche de ayer que Griezmann hará público su futuro próximamente con la publicación del citado vídeo, ya completo, en sus redes. El misterio continúa.