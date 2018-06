Mumbrú: “Me he dejado el alma en la pista. Ahora me gustaría entrenar”

Tras 21 temporadas en la élite y 677 en la Liga ACB, el pasado 24 de mayo, Álex Mumbrú disputó con el Bilbao Basket su último partido como profesional. Mitigada la frustración por el descenso en Miribilla, el alero internacional recibió el homenaje del baloncesto español en un acto de despedida en la sede de la Liga en Barcelona en el que repasó su álbum de recuerdo y esbozó sus ambiciones de futuro. "Me gustaría entrenar, luego veremos. Intentar ayudar a un equipo y aportar mi experiencia como jugador para formarme con entrenadores de calidad. Dejo mi etapa como jugador, empieza otra y me gustaría estar metido en el ambiente", aseguró el campeón del mundo que, a sus 38 años, pone fin a una carrera como jugador en la que ha logrado una Copa Uleb y una Liga Endesa con el Real Madrid, una FIBA Eurocup con el Joventut de Badalona, y tres medallas con la selección (los oros del Mundial de 2006 y el Europeo de 2009 y la plata en los Juegos de 2008).

"Si me tuviera que quedar con un partido me quedaría con la semifinal del Mundial de Japón contra Argentina. No fui de los que más jugué, estuve en el banquillo, pero ese momento y ese equipo y lo que viví fueron mis mejores momentos como jugador de baloncesto", se sinceró. Por otro lado, lamentó no haber podido añadir a su palmarés un trofeo con el Bilbao. "Me ha faltado ganar un título con el Bilbao Basket, hubo un tiempo que el presupuesto era alto, jugamos finales y las perdimos. Pudimos meternos en una Final Four, que era impensable. Hubiera sido bonito ganar un título", señaló al catalán, que sí disputó la final de la Liga de 2011 con los de Miribilla.

En un emotivo acto, la ACB recordó sus mejores momentos en un vídeo y Mumbrú recibió varios recordatorios y homenajes, por parte de sus clubes -con camisetas de Joventut de Badalona, Real Madrid, Bilbao Basket y la selección española-, de la propia ACB, de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y las asociaciones de jugadores (ABP) y entrenadores (AEEB) españoles. "Tuve muy claro que esta sería la última temporada. Pongo punto final a mi etapa en el baloncesto, he dado todo lo bueno que he podido. Me he dejado el alma en la pista", comentó Mumbrú en su discurso de despedida.

"El baloncesto me ha dado todo, quizá más de lo que le he dado a él. Llevo años botando un balón y me gustaría saber vivir sin hacerlo. Nos gustaría que el sueño fuera eterno, pero tienes que despertar. Tendré nuevos retos y me gustaría que fueran entre canastas, muchas gracias", concluyó. En el acto estuvieron presentes el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, el presidente de la ABP, Alfonso Reyes, el presidente de la AEEB, Juan María Gavaldá, el presidente de honor de la ACB, Eduardo Portela, el director general de la ACB, José Miguel Calleja, así como Alberto Herreros (Real Madrid), Juanan Morales (Joventut), Jesús Ramírez (Bilbao Basket) de parte de sus clubes, y amigos y compañeros como Rafa Jofresa, Juan Carlos Navarro, Roger Grimau, Sergi Vidal o Albert Miralles.