Thiem se postula tumbando a Zverev

El debate sobre quién puede ser el hombre que plante cara a Rafael Nadal en la arena de París despejó este martes una incógnita, cuando Dominic Thiem derribó a Alexander Zverev (6-4, 6-2 y 6-1, en 1h 50m) y certificó su presencia en las semifinales de Roland Garros por tercer año consecutivo. El austriaco se mantiene en la carrera a costa del joven alemán, tocado de una pierna y que una vez más volvió a suspender la asignatura del Grand Slam: pese a ser el tenista con más proyección del circuito, una realidad en toda regla ya, nunca conseguido ir más allá de los cuartos de final en un major. Ha firmado su mejor recorrido en un gran torneo –el anterior eran los octavos de Wimbledon, el año pasado–, pero el examen de los cinco sets se le sigue resistiendo.

Mientras, Thiem continúa consolidándose en la arcilla y abriéndose paso en el Bois de Boulogne un año más. En el trayecto se ha dejado tres sets, pero ha eliminado a adversarios correosos como Tsisipas, Nishikori y Zverev, este último mermado por un problema muscular en la parte posterior de la pierna izquierda. Perjudicado, al fin y al cabo, por el desgaste que acumuló en el viaje hacia los cuartos. En las tres rondas previas tuvo que recurrir a las cinco mangas para deshacerse de Lajovic, Dzumhur y Khachanov, y contra Thiem pagó el sobreesfuerzo. Se echó la mano a la pierna pronto y en el segundo set tuvo que ser atendido (y vendado) por el médico.

Guerreó, pero Thiem dominó el pulso con autoridad. Si de por sí su movilidad es más bien deficitaria todavía, la dolencia de la pierna lo limitó más. Y también se equivocó en la estrategia. En lugar de buscar el revés defensivo de Thiem insistió en la derecha y ahí el austriaco tiene un mazo. Inapelable con el servicio (no le cedió ni una vez), no brindó más que dos oportunidades de break y disparó la cifra de errores de su rival hasta los 42 no forzados. Dio, pues, un golpe de autoridad sobre la tierra, en su refugio, puesto que de los 10 títulos que ha celebrado en su carrera, ocho vinieron en esta superficie.

Eliminado Zverev, se despejó un poco más el escenario. El número tres ganó en Múnich y Madrid, y cayó con Nadal en la final de Roma; su adiós abrió paso a Thiem, el único jugador que ha podido derrotar al balear en los dos últimos años sobre arena. El austriaco, de 24 años y número ocho de la ATP, se postula otro año más como la alternativa más sólida a Nadal.