Lopetegui: “Hay que afinar la puntería”

Después de 19 partidos dirigiendo a España, Julen Lopetegui sigue sin conocer la derrota con la Roja. Ante Suiza, La Roja terminó el partido con sensaciones encontradas: monopolizó el esférico capitaneado por un Iniesta excelso y se gustó por momentos con arabescos incluidos; y por el contrario, le faltó pegada. “Lo más complicado en el fútbol es generar ocasiones. El equipo ha hecho cosas buenas. Cierto es que no hemos estado afortunados en las opciones que hemos tenido al igual que otras veces sí hemos estado, pero la intensidad, el ritmo y la continuidad y las ocasiones que hemos generado ante un equipo como Suiza son lo más positivo. Tenemos que afinar la puntería. Hay que plasmar nuestra superioridad en las áreas”, comentó Lopetegui sobre la falta de gol ante los suizos. También penalizó el error de De Gea, que permitió la igualada de los helvéticos en el penúltimo ensayo antes del Mundial, previo al del próximo sábado frente a Túnez en Krasnodar. “De Gea nos va a sacar muchísimos partidos adelante”, defendió Lopetegui al guardameta.

Con la cercanía del Mundial de cada partido se extraen conclusiones. “Me ha gustado que hemos sido capaces de hacer muchas ocasiones ante un equipo complicado como Suiza y prácticamente no nos han generado, que es lo que buscamos en cada partido. En el descanso ajustamos algunas cosas. Pero en general, una semana de preparación, ningún lesionado, muchas cosas positivas y seguimos preparando y trabajando para llegar en perfecto estado cuando realmente empieza lo bueno”, se conformó Lopetegui con lo ofrecido por su equipo.

Iniesta recibió el enésimo homenaje en su último partido en España con la camiseta de la selección. “La ovación es algo que él se ha ganado con el rendimiento y el cariño que Andrés ha tenido durante toda su carrera, lo que ha hecho y cómo es él. Para mí lo más importante es el partido que ha hecho mostrando su vigencia absoluta y está en un momento de forma fantástico. Lo que más nos importa y nos interesa de Andrés es lo que está por darnos”, comentó Lopetegui sobre el manchego.

Ante los suizos, otra buena nueva para Lopetegui fue la sintonía de Odriozola con sus compañeros de selección. El jugador de la Real fue el autor del gol de España ante los suizos. “Qué venga Iniesta y te diga ‘Qué buen gol has hecho...’. Me llevaré este recuerdo a la tumba. Las sensaciones han sido muy buenas para mí y para el equipo a pesar del empate. Quién me diría a mí hace año y medio que iba a poder estar en el Mundial”, confesaba Odriozola. Vladimir Petkovic, seleccionador de Suiza, trazó su apuesta: “España sigue siendo una de las favoritas. La veo en semifinales”.