Simeone: “¡Dale, dale, dale que algo cae, siempre!”

Caía el confeti rojo y blanco sobre los jugadores del Atlético en una lluvia de esas que mojan de alegría. Corrían después los hijos pequeños de los futbolistas que se turnaban para fotografiarse con el trofeo. Cuatro años de espera bien valen un turno organizado.

Agarró el trofeo Fernando Torres, que lo levantó conjuntamente con Gabi en lo alto del podio, y no lo soltó. 17 años han pasado desde que debutase en 2001 y hasta ayer no había logrado hacer lo que más soñaba, ganar un título con el equipo de su vida. Después se lo entregó al capitán. "Si este equipo tiene algo es capacidad para sufrir. Hoy el Atlético ha demostrado que es uno de los mejores de Europa", celebró Gabi. Respecto a aquello de "la Liga Europa es una mierda", Gabi reformuló la sentencia: "Ahora me tengo que tragar mis palabras. Aquel fue un momento muy difícil para todos". "Hizo un partido tremendo", le ensalzó Simeone. Su equilibrio en el centro del campo contuvo a un Marsella al que se la cayó el mundo encima tras el primer gol de Griezmann, cuando minutos antes a punto había estado de ponérselo por montera.

"Todos los futbolistas que nos dieron la vida, decidan lo que decidan, yo soy feliz con lo que hagan", advirtió Simeone sobre Griezmann. "Yo lo quiero mucho. Hizo un salto de calidad tremendo en el club con mucho esfuerzo y si se queda está claro que seguiremos creciendo porque estamos destinados a hacerlo", apuntó después. Eso sí, llegó a lanzar algún mensaje más para tratar de despejar las (pocas) dudas que pueda tener el futbolista respecto a su continuidad.

Acompañado del Mono Burgos ("Nosotros sabemos cuando el equipo está bien y en esta final lo estuvo", dijo primero; "Las finales se ganan los días antes de jugarlas", añadió después), Simeone sí que destapó el mensaje con el que ha logrado mantener enganchados a sus jugadores tras las últimas decepciones europeas. "¡Dale, dale, dale, dale, que algo cae! ¡Siempre! Las palabras no quedan en el aire y la realidad es que volvimos a ganar. Y eso que ganar me da un punto de amargura porque al día siguiente hay que volver a convencer al grupo de que siga trabajando para mantener el mismo nivel de exigencia y de superación que hasta ahora", comentó el argentino.

"Siempre volvimos"

"Cuando los aficionados dicen que nunca dejes de creer o que volveremos, la verdad es que es así, nosotros nunca dejamos de creer y a pesar de la final de Milán o de la eliminación en la Liga de Campeones el equipo no se vino abajo y como siempre volvimos", sostuvo Saúl. "A lo mejor Griezmann siempre ha pensado en quedarse", comentó después. "Este es un título más para nuestra gente. Tenemos un grupo maravilloso. La final son detalles y ese gol de Antoine ha hecho que nos vengamos arriba. Estamos muy contentos, Antoine ha estado maravilloso", se sumó Juanfran.

"Creo que ha sido una victoria muy merecida", apuntó por su parte Lucas Hernández, que le arrebató la titularidad a Filipe Luis en el lateral izquierdo. "Ganó el equipo con más experiencia. El Atlético es un gran equipo y no hay nada de que avergonzarse", señaló del lado del Olympique de Marsella su entrenador, Rudi García.

"Ha sido un gran partido y no se nos va a olvidar a los atléticos", comentó Koke. "Nos ha costado meternos, pero ellos han cometido un fallo y hemos sabido aprovecharlo. Las finales son partidos que se deciden por detalles y en la segunda parte hemos salido a por ellos y hemos conseguido el triunfo", puntualizó después. Acerca de la continuidad de Griezmann, Koke fue algo más comedido. "Él tiene contrato y es cierto que muchos equipos le quieren, pero eso entra ya en su decisión. No podemos decidir por él y ojalá se quede", deseó.

En el bando rival, el director deportivo, Andoni Zubizarreta, expresó: "Hace 18 meses se puso en marcha este equipo. Creo que tenemos que aprender de todas estas situaciones. Vamos a volver más fuertes".