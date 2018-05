Suárez cae ante García y el Madrid Open se queda sin representantes españolas

Esta vez no hubo remontada para Carla Suárez. Los partidos a tres sets de segunda ronda y de octavos la dejaron sin energía. Una energía que ni el apoyo del público logró levantar. Una energía que no alcanza cuando enfrente está Caroline García, número 7 del mundo. La francesa venció este jueves por 6-2 y 6-3 en 1h 17m a Suárez y dejó el Mutua Madrid Open sin representantes de su país. Ninguna mujer española alcanzó las semifinales en las 10 ediciones femeninas que lleva el torneo. Ahora habrá que esperar por lo menos un año más. “Hoy no he estado a la altura y estas jugadoras que están dentro del top-10 no te dan oportunidades”, afirmó Carla tras la derrota.

El comienzo del primer set fue una señal de lo que iba a ser el resto del partido. García ganó fácil cada juego con su saque mientras que Suárez tuvo que luchar demasiado para no ceder su servicio. Tanto así, que en el sexto juego García logró finalmente romper el saque de la española (4-2). Después con unas bolas tan profundas como esquinadas que limpiaron las líneas como si fuesen la escoba perfecta, García confirmó la rotura y volvió a romper el servicio de Suárez para definir el primer set por 6-3 en 35 minutos.

García empezó sacando en la segunda manga y ganó el juego en blanco. Fue un mensaje a su rival como diciendo ‘esta vez no tendrás tu remontada’. Una remontada que ni Suárez creyó posible. “No puedo dar el 100%”, le dijo a su entrenador durante el partido. Éste le respondió que si quería ganar, necesitaba mucho más. Pero Suárez continuó con la energía muy baja y falló tanto con el resto como con errores no forzados (23). La francesa le volvió a romper el servicio en el mismo momento que en el set anterior (4-2). Todo parecía encaminado para la victoria final pero Suárez, por primera vez en el partido, tuvo tres bolas de rotura y en la última le ganó el servicio a García.

“Carla, tú puedes”, animó la grada. Y se ilusionaron todos con la tercera remontada de Suárez en el Mutua Madrid Open. Sin embargo, no hubo tiempo para eso. García inmediatamente le rompió el servicio a la española y sacó para quedarse con el partido. Un partido más que merecido en el que la francesa logró 28 puntos ganadores contra solo 10 de Suárez. Un partido que en ningún momento se le escapó de las manos. Un partido que le permite ya pensar en su próximo rival de semis: María Sharapova o Kiki Bertens.