Feliciano se despide del Mutua Madrid Open

Feliciano López no volverá a jugar en el Mutua Madrid Open. Seguirá estando, pero desde el otro lado: relevará a Manolo Santana en la dirección. Con un pleno de participaciones en las 17 ediciones del torneo, el único en hacerlo, López se despidió este miércoles con una derrota frente al argentino Diego Schwartzman por 7-5, 2-6 y 6-2 en 2h 20m. El Peque, como se lo conoce al rival, será el próximo contrincante de Rafael Nadal. “Tenía mucha ilusión por jugar el partido contra Rafa, pero esta vez Diego fue mejor”, aseguró López tras el partido.

El toledano, de 36 años, tuvo oportunidades de quedarse con el primer set, que al final se le escapó. Luego, en la segunda manga, estuvo mucho más seguro con todos sus golpes y logró hacer desaparecer al argentino durante un rato. “Cuando gané el segundo set tenía esperanza de ganar el partido, pero después Schwartzman me rompió el servicio al comienzo del tercero, empezó a pegar más sólido y yo bajé los brazos porque vi que mi juego no le hacía daño”, explicó López, que cedió el tercero por 6-2.

Al ser director en la edición del próximo año, no podrá participar como jugador. Por tanto, cerró su ciclo en la pista madrileña, en la que debutó en 2003 y de la que guarda su recuerdo más especial. “Yo era un chaval y Manolo [Santana] me invitó. Gané unos partidos y después me enfrenté a mi ídolo, André Agassi. Estuve a punto de ganarle. Ese encuentro fue muy importante para mí, un punto de inflexión que me ayudó mucho para el futuro”, confesó con una sonrisa.

Respecto a lo que vendrá, López aseguró que tiene “una tarea difícil por delante, porque se ha hecho un gran trabajo en la dirección del torneo y hay que mantenerlo”. La derrota ante Schwartzman se suma a la del otro día en el dobles, donde cayó con su amigo Marc López frente a Klaasen y Venus por 3-6, 7-5 y 10-8. Estos dos resultados negativos obligan a López a decirle adiós al Mutua Madrid Open. Eso sí, solo como jugador. En 2019 tomará las riendas.