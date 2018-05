Halep sigue a paso arrollador en Madrid y mantiene el pulso con Wozniacki por el número uno

El miércoles es el día de Rafa Nadal. El número uno del mundo, que viene de ganar los torneos de Montecarlo y Barcelona, comienza la defensa del título en Madrid ante Gael Monfils (a las 16:00 en Teledeporte).



El francés, que venció el lunes al georgiano Nikoloz Basilashivili en tres sets, no llega de la mejor manera. “Creo que me torcí un poco el tendón de Aquiles, pero ya veremos”, dijo tras el debut. Y advirtió: “Deseo hacer un gran encuentro, pero si el partido va para largo, Nadal me ganará fácil, no podré lucha contra él de igual a igual”.

Monfils, de 31 años y actualmente número 41 en el ranking, se enfrentó a Nadal en 15 ocasiones. El historial es muy favorable para el español: 13-2, 5-0 en tierra batida, la tierra de Rafa, la tierra de Madrid.